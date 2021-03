Mercato : Cuisance explique pourquoi il veut absolument rester à l’OM !

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Michaël Cuisance connaît une renaissance. Il s’est exprimé au micro de France 3 PACA sur son avenir.

L’Olympique de Marseille a perdu 3-0 face à l’OGC Nice sans Michaël Cuisance qui était blessé et donc forfait pour le déplacement.

Il y a un nouveau coach, un nouveau projet et un nouveau président avec le football au cœur du projet de l’OM — CUISANCE

Le milieu de terrain prêté par le Bayern Munich s’est exprimé sur son avenir au micro de France 3 PACA. Il a expliqué pourquoi il souhaitait absolument rester à Marseille, après ses déclarations en conférence de presse.

« J’en tire une bonne expérience. Après, il reste encore une bonne dizaine de matchs et peut-être que l’aventure va continuer à l’OM, on ne sait pas. Bien sûr, j’ai envie, oui. Il y a un nouveau coach, un nouveau projet et un nouveau président avec le football au cœur du projet de l’OM. Ça me donne envie. Quand je dis que je veux rester à l’OM, c’est parce que j’ai envie de voir le Vélodrome aussi. J’espère que les supporters pourront revenir très très vite, que je puisse les voir » Michaël Cuisance – Source : France 3 PACA (22/03/21)