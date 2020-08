Mercato : De gros clubs européens débarquent sur une cible de l’OM

L’OM n’est pas seul dans le dossier Patrick De Paula (20 ans). Le jeune milieu de terrain de Palmeiras est convoité par d’autres écuries Européennes !

Agé de 20 ans, Patrick De Paula est déjà un élément important de Palmeiras. Bien que disposant d’une clause libératoire à 100 millions d’euros, le Verdao serait disposé à le laisser partir pour une somme bien moins importante. D’autres clubs que l’OM se sont également manifestés lors de ce mercato. Et la concurrence s’annonce féroce…

3 grosses écuries européennes sur le coup

Ainsi, Yahoo Sports révèle que l’Inter Milan, l’Atletico Madrid et surtout Benfica et le Borussia Dortmund se sont mis sur la piste du milieu de terrain brésilien. Palmeiras attends un chèque de 10 millions d’euros pour libérer De Paula, encore sous contrat jusqu’en 2024. Une somme sans doute trop élevée pour l’OM, mais qui ne ferait pas peur à Benfica et au Borussia Dortmund, qui seraient disposés à payer. Après Mijat Gacinovic, une nouvelle cible au milieu de terrain pourrait échapper à l’OM.