Mercato : De Zerbi fixe les objectifs de l’OM pour cet hiver

Le mercato d’hiver ne devrait pas être trop mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. Le coach Roberto De Zerbi s’est exprimé à ce sujet devant les journalistes.

Ce vendredi l’OM a organisé une conférence de presse avant le match face au Havre. Roberto De Zerbi s’est exprimé sur le mercato et les objectifs du club au niveau du recrutement.

« Le Mercato? Nous sommes des professionnels, on doit se donner à 100%. S’il y a un accord avec un autre club, on se salue et on change. Moi ces moments, je les gère avec Benatia et le département de scouting de l’OM et en essayant d’améliorer l’effectif. Longoria est attentif à l’amélioration de l’équipe tout comme McCourt. On doit être intelligent cet hiver. On ne doit pas faire de la quantité mais prendre des profils qu’il nous faut », a annoncé le coach devant la presse.

La réponse sèche de Roberto De Zerbi à Sampaoli

A quelques heures de la rencontre face au HAC ce dimanche, Roberto De Zerbi était devant la presse pour répondre aux questions. Le coach italien a notamment été questionné sur la rumeur envoyant Valentin Rongier à Rennes. L’entraîneur confirme que le joueur est considéré comme intransférable.

« Sampaoli va devoir chercher un autre joueur parce que Valentin Rongier est intransférable », a répondu Roberto De Zerbi.

Dès le mois de novembre, à son arrivée au Stade Rennais, Jorge Sampaoli aurait entamé des discussions avec Valentin Rongier et son entourage pour un départ en Bretagne. Le milieu de terrain de l’OM ne serait cependant pas sur le marché. Cet hiver, d’après RMC, il ne serait pas impossible que les Bretons reviennent à la charge afin de le recruter. Pour rappel, Sampaoli vient de récupérer Seko Fofana à Rennes.

