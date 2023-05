Mercato : Dovbyk le buteur qu’il faut à l’OM ? l’avis d’un spécialiste du football ukrainien

L’international Artem Dovbyk serait l’une des pistes de Pablo Longoria pour le prochain mercato de l’OM. Le joueur a lui-même confirmé des discussions avec le club marseillais. Notre journaliste spécialiste du football ukrainien Mourad Aerts nous donne son avis sur le joueur.

Le mercato de l’Olympique de Marseille sera encore très agité cet été. Les dirigeants olympiens multiplient les pistes notamment pour tenter de renforcer l’attaque et de l’équipe d’Igor Tudor. L’OM aurait ainsi déjà entamé des discussions avec Artem Dovbyk (25 ans, SK Dnipro-1). Le joueur a lui-même confirmé les discussions avec le club olympien : « Il y avait déjà des discussions il y a 6 mois mais ça s’est intensifié depuis. Tout est possible. Si j’aimerais signer à l’OM ? Pourquoi pas, l’équipe se bat pour la Ligue des champions. La chose la plus importante est d’avoir un accord » a-t-il confié sur une chaîne TV locale dans des propos rapportés par le compte twitter spécialisé sur le football Ukrainien @FootballUA_

On a déjà Vitinha qui est plus jeune et qu’il faut encore travailler —

Dans notre émission Débat Foot Marseille ce jeudi soir (émission à voir ci dessus), notre journaliste Mourad Aerts, spécialiste du football ukrainien nous livre son avis sur l’attaquant international de 25 ans, Artem Dovbyk. « Ce n’est pas un joueur que j’apprécie beaucoup, je le trouve un peu maladroit, techniquement c’est pas dingue, je ne le trouve pas dans la finition incroyable. Alors il marque beaucoup cette saison mais le championnat ukrainien est beaucoup perturbé en raison de la guerre qui continue. Physiquement il est grand , il n’a pas une grosse pointe de vitesse, ses premiers contrôles, et ses courses pour aller dans la profondeur ne sont pas dingue, » explique ainsi le journaliste de FCM avant de poursuivre sur le profil du joueur. « Je ne suis pas convaincu par ce profil et je ne suis pas persuadé que ce qu’il faut dans ce championnat Ukrainien il puisse le faire en Ligue 1. On a déjà Vitinha qui est plus jeune et qu’il faut encore travailler pour le voir éclore. Je peux me tromper et peut être que Longoria et Ribalta ont vu des choses qui m’échappent, mais pour ma part je vois un joueur un peu maladroit. Pour le championnat Ukrainien c’est pas mal, pour un club comme l’OM je me dis que ça risque d’être un peu dur. je ne suis vraiment pas emballé »