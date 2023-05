Payet sanction mitigée, Dovbyk confirme et bonne nouvelle pour Tudor… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Payet prend 3 matches ferme mais jouera face au LOSC, Dovbyk confirme des discussion, Gigot de retour ?

Payet sera bien disponible face au LOSC !

Dimitri Payet a été rattrapé par les image de Prime. le meneur de jeu olympien avait donné une petite gifle lors du match Lens vs OM suite au ballon balancé par Medina sur les remplaçants. La commission de discipline a tranché ce mercredi soir, pas de surprise !

La Ligue a communiqué la sanction : « Trois matchs ferme de suspension et deux matchs avec sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 23 mai 2023 à 0h00. » Dimitri Payet est donc sanctionné de trois matchs fermes et deux avec sursis suite à la gifle qu’il a donné à Yannick Cahuzac lors du match OM -Lens du 6 mai dernier. Mais vu que cette décision ne prendra effet que le mardi 23 mai, le capitaine olympien pourra donc jouer une dernière fois cette saison face au LOSC ce samedi !

Dans notre émission d’après match sur la chaîne Youtube @footballclubdemarseille notre journaliste Benjamin Courmes avait donné son sentiment sur le match du meneur de jeu olympien. « Il est toujours resté un joueur important dans le vestiaire, après il fallait qu’il soit bon hier et il l’a été. Avec Payet, on sait dès les 5 premières minutes s’il va être bon ou pas. Sur ses premières touches de balles, ses premières passes tu sais s’il va être dans le coup ou pas. Et là dès les premiers instants il a donné le tempo du match il s’est procuré deux occasions nettes en tout début de matchs, il marque ensuite un but important », expliquait ainsi notre journaliste avant de poursuivre sur la prestation de l’olympien face à Angers :

« L’heure de jeu de Payet est très bonne et ça peut lui laisser des regrets. Dans certains matchs, Tudor aurait pu lui donner plus de temps de jeu, 30 minutes, une mi-temps quand certains joueurs étaient clairement en dedans .. Il trouve qu’il ne rentre pas dans ses principes de jeu mais quand tu le vois faire ce genre de matchs ça donne forcément tort à l’entraîneur olympien. Je ne pense pas qu’il devait être titulaire sur 90% des matchs mais il aurait dû jouer plus. Dès matchs fermés par l’adversaires comme celui là il y en a eu pleins cette saison au vélodrome ».

Dovbyk confirme les discussions avec l’OM

Selon des informations venues d’Ukraine, l’international Artem Dovbyk serait l’une des pistes de Pablo Longoria pour le prochain mercato. Le joueur a lui-même confirmé des discussions avec le club marseillais.

Le mercato de l’Olympique de Marseille sera encore très agité cet été. Les dirigeants olympiens multiplient les pistes notamment pour tenter de renforcer l’attaque et de l’équipe d’Igor Tudor. Après Almada ou encore l’ailier gauche Sebastian Villa qui évolue à Boca Junior, l’OM aurait entamé des discussions avec Artem Dovbyk (25 ans, SK Dnipro-1).

L’attaquant international Ukrainien a lui-même commenté l’intérêt du club olympien : « Il y avait déjà des discussions il y a 6 mois mais ça s’est intensifié depuis. Tout est possible. Si j’aimerais signer à l’OM ? Pourquoi pas, l’équipe se bat pour la Ligue des champions. La chose la plus importante est d’avoir un accord » a-t-il confié sur une chaîne TV locale dans des propos rapportés par le compte twitter spécialisé sur le football Ukrainien @FootballUA_

Dovbyk sur l’intérêt de l’OM 🗣️ « Il y avait déjà des discussions il y a 6 mois mais ça s’est intensifié depuis. Tout est possible.

Lors du mercato estival de l’été 2021 l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli avait déjà étudié cette piste.

Gigot de retour contre Lille ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille ce samedi soir à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1. Igor Tudor va certainement pouvoir compter sur un retour important pour cette rencontre.

Les marseillais se déplacent dans le nord de la France pour affronter le LOSC samedi soir. A trois journée de la fin du championnat, l’OM compte deux points de retard sur Lens et va donc devoir impérativement s’imposer à Lille pour espérer reprendre la seconde place du classement de Ligue 1.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille pourra peut être compter sur un retour important dans son groupe pour cette rencontre capitale. En effet, le défenseur central marseillais Samuel Gigot a repris l’entraînement collectif.

Sorti sur blessure (cheville) lors du match contre Lens, l’avignonnais avait raté le match contre Angers le week-end dernier au stade vélodrome. Devenu un pion essentiel de l’équipe de Tudor, c’est donc une excellente nouvelle pour le technicien croate.

A noter que du côté Lillois, plusieurs joueurs importants seront absents : Lors de la défaits à Reims le samedi 6 mai dernier, les Lillois José Fonte et Alexsandro ont tout les deux reçu un carton jaune. Ils seront suspendus pour une accumulation d’avertissement. Cette sanction s’appliquera lors de la 36e journée lors du match entre Lille et OM. Paulo Fonseca, l’entraîneur lillois a déjà perdu Tiago Djalo sur blessure il y a quelques semaines et devra composer sans deux titulaires habituels. Le coach portugais va donc devoir remanier sa défense pour ce choc de la Ligue 1.

