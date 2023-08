Mercato ex OM : Après Tavares, un autre ancien marseillais va rejoindre ce club de PL !

Après Nuno Tavares, Nottingham Forest va de nouveau piocher chez les anciens joueurs de l’Olympique de Marseille ! Fabrizio Romano annonce que Michy Batshuayi pourrait faire son retour en Premier League.

Après des années de galère et de prêts à répétition avec Chelsea, Michy Batshuayi avait retrouvé du temps de jeu en Süper Lig où il a évolué à Besiktas et au Fenerbahçe depuis 2021. Après le départ de Loïs Openda vers Leipzig en provenance du RC Lens, le nom de l’ancien marseillais a été cité pour renforcer le dauphin du PSG.

Seulement, l’international belge et les Lensois n’ont pas trouvé d’accord. Michy Batshuayi est donc toujours en Turquie à quelques heures de la fin du mercato. Fabrizio Romano expliquait ce mercredi que l’attaquant pourrait trouver un accord avec Nottingham Forest pour un retour en Premier League !

Sa dernière aventure en Angleterre remonte à 2021 à Crystal Palace où il était encore prêté par Chelsea. S’il rejoint bien le club qui s’est maintenu en PL la saison dernière, ce sera le 9e club de sa carrière qui a débuté en 2011 au Standard de Liège avant de rejoindre l’OM.

Nottingham Forest are closing in on deal to sign Michy Batshuayi from Fenerbahçe as he was already on the list in January 🔴🌳 #NFFC

There are still some details to be sorted with Fenerbahçe.

Fener will sign Alfredo Morelos as free agent. pic.twitter.com/dzXtcvgxzw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023