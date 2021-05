Mercato ex OM : Après Thauvin, les Tigres veulent s’offrir un ancien chouchou du Vélodrome ?

Décidément, les Tigres apprécient les joueurs de l’OM. Après avoir réussi à attirer André Pierre Gignac, qui est une franche réussite, le club vient de s’offrir Florian Thauvin. Pour autant, le club mexicain ne compte pas s’arrêter là et aurait un autre ancien olympien dans son viseur !

Après Gignac et Thauvin, les Tigres visent un autre joueur passé par l’OM. Selon la journaliste Talha Arslan, « le directeur sportif des Tigres, Antonio Sancho Sánchez, a demandé une rencontre avec le manager de Luiz Gustavo, Roger Wittmann ». Le Brésilien Luiz Gustavo joue pour Fenerbahçe depuis 2019 et dispose d’un contrat jusqu’en 2023. L’ancien du Bayern Munich est un titulaire indiscutable dans le club turc, il a disputé 34 matches de Super Lig cette saison. Le milieu de terrain fêtera ses 34 ans en juillet prochain, il avait quitté l’OM après 2 saisons suite au choix de Garcia de le replacer en défense centrale et aux problèmes financiers de la présidence Eyraud. Si ce deal se concrétise, le club mexicain aura un fort accent marseillais…

ÖZEL // Tigres Sportif Direktörü Antonio Sancho Sánchez, Luiz Gustavo’nun menajeri Roger Wittmann’dan bir görüşme talep etti. — Tâlha Arslan (@TalhaArslanTV) May 23, 2021

retrouver cette passion. C’est pour ça que j’ai choisi de rejoindre le Mexique

Thauvin a confirmé son départ après le dernier match du Vélodrome face à Angers : « J’ai eu une grande décision à prendre. J’ai eu des échanges avec de nombreux clubs, j’ai eu aussi des propositions de plusieurs clubs. Le plus important était de prendre du plaisir, aller dans un club avec énormément de passion. Je suis un amoureux du football. Depuis tout petit, je joue au football. Aujourd’hui c’est devenu un métier, mais parfois il y avait les aléas extra-sportifs qui prenaient le dessus et c’était un peu compliqué à vivre. Donc le plus important pour moi, c’était de retrouver cette passion. C’est pour ça que j’ai choisi de rejoindre le Mexique. En Amérique latine, ce sont des amoureux du football. Après, au-delà de ça, c’est un choix professionnel, mais c’est aussi une expérience familiale, il y a une belle aventure humaine pour moi, ma femme et mon fils. » Gignac a eu un rôle important dans l’arrivée de Thauvin aux Tigres : « Dédé’ (Gignac) a eu un rôle important, c’est lui qui m’a appelé pour me parler du projet. »