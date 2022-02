Mercato ex OM : Barcelone insiste pour Azpi ?

Libre de tout contrat à l’issue de la saison, César Azpilicueta serait suivi de près par le FC Barcelone qui lui proposerait un contrat de 2 ans.

Le mercato hivernal a fermé ses portes depuis quelques semaines. Cependant, rien n’est jamais terminé lorsqu’il s’agit des joueurs qui arrivent au bout de leur contrat en juin prochain. Ces derniers ont déjà la possibilité de négocier avec d’autres clubs pour s’y engager librement cet été. Parmi les joueurs concernés, on retrouve Boubacar Kamara qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille.

A lire aussi : Mercato ex-OM : Azpilicueta tenté par un cador européen ?

Ailleurs en Europe, c’est également le cas pour un joueur passé par l’Olympique de Marseille entre 2010 et 2012. En effet, César Azpilicueta, récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea arrive au bout de son contrat cet été. Après avoir commencé sa carrière du côté d’Osasuna, le défenseur espagnol souhaiterait retourner sur ses terres natales. Il pourrait même bientôt voir son rêve exaucé.

Face à la situation de César Azpilicueta, plusieurs équipes ont manifesté leur intérêt pour le récupérer. Parmi elles, le FC Barcelone, qui privilégie les pistes à moindre coût pour tenter de se renforcer dans un avenir plus ou moins proche.

A lire aussi : Ex OM : Zlatan Ibrahimovic assume avoir frappé intentionnellement Azpilicueta et explique pourquoi !

Et à en croire les informations révélées par le journaliste Fabrizio Romano, le défenseur espagnol disposerait d’une offre de la part du club catalan pour une arrivée libre en juin prochain. En effet, le FC Barcelone aurait proposé un contrat de 2 ans + une année en option à l’actuel défenseur de Chelsea. Si les discussions ont débuté en décembre dernier, le club catalan attend la réponse définitive du joueur. De son côté, les Blues espèrent que César Azpilicueta décidera de prolonger l’aventure. Reste à savoir quelle sera sa décision dans les prochaines semaines.

Barcelona have offered César Azpilicueta a two year deal with option to extend for a further season. Talks started in December but Barça are still waiting for Azpilicueta to make final decision. 🔵🇪🇸 #FCB

Chelsea hope for Azpi to stay but still no communication on player side. pic.twitter.com/AKThj9n4C6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2022