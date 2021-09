En difficulté depuis son arrivée du côté du Bayern Munich la saison dernière, Bouna Sarr aurait pu partir dans les dernières heures du mercato. Le LOSC s’est heurté au refus du latéral droit.

Le passage de Bouna Sarr au Bayern Munich ne se passe pas forcément comme il le désirait. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Olympique de Marseille pour un montant de 10 millions d’euros, Bouna Sarr n’a jamais réellement eu sa chance avec la tunique bavaroise.

Toutefois, l’ancien latéral droit olympien semble avoir marqué des points la semaine dernière. En effet, il a disputé l’intégralité de la rencontre opposant le Bayern Munich au SV Bremer, pensionnaire de cinquième division allemande, en 32e de finale de coupe d’Allemagne.

Durant cette rencontre, Bouna Sarr s’est vu accorder la confiance de son entraîneur Julian Nagelsmann. En effet, le latéral droit a disputé l’intégralité de la rencontre et a même eu l’opportunité d’inscrire son premier but sous les couleurs bavaroises.

Bremer SV 0 – 12 Bayern Munich All Goalspic.twitter.com/VMuqPOdcZm — Bayern Comps (@CompsBayern) August 26, 2021

Bouna Sarr a refusé Lille ?

À en croire les informations de TZ et de Sébastien Denis, Bouna Sarr aurait pourtant bien pu plier bagages avant la fin du mercato estival. En effet, plusieurs clubs lorgnaient sur son profil. Parmi eux, l’Olympiakos, Besiktas et même Lille.

Le LOSC serait le club qui se serait montré le plus insistant pour tenter de récupérer Bouna Sarr cet été. Toutefois, le club grec aurait aussi tenté de récupérer le joueur dans les derniers instants. Enfin, Besiktas aurait même approché l’entourage du joueur et compterait à nouveau tenter sa chance pour le récupérer. En revanche, Sébastien Denis révèle que Bouna Sarr va bel et bien poursuivre l’aventure en Bavière cette saison. Reste à savoir si l’ancien de l’OM sera aligné plus régulièrement par Julian Nagelsmann.

Comme indiqué par TZ, Bouna Sarr a refusé trois offres lors des dernières heures du mercato. Le LOSC s’est montré très insistant, de même que l’Olympiakos. Le Besiktas a approché l’entourage du joueur et compte encore tenter sa chance. Mais l’ancien de l’OM va rester au Bayern. pic.twitter.com/YYkLlxFEDy — Sébastien Denis (@sebnonda) September 2, 2021

Il doit encore s’améliorer et assimiler ce que l’on attend de lui – Julian Nagelsmann