Mercato ex-OM : Ce minot sorti du centre de formation continue sa très belle carrière… en Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté sur le plan financier. Sa marge de manœuvre est donc relativement mince sur ce mercato et la direction a déjà annoncé misé en grande partie, dans les années à venir, sur son centre de formation. Peut-être qu’à l’avenir les Laurent Abergel joueront un rôle en équipe première…

Lorient a annoncé la prolongation du contrat de Laurent Abergel, ce mercredi. Le milieu de terrain est désormais lié aux Merlus jusqu’en 2023. Champion de France de Ligue 2 en 2020, Lorient ré-intègrera l’élite pour la saison prochaine…

formé à l’OM

Le milieu de terrain (27 ans) s’est rapidement adapté à la Bretagne et s’est imposé dans l’entrejeu des Merlus. 25 matchs disputés en Ligue 2, Abergel a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive la saison dernière. Formé à l’OM, il aura même fait une apparition en Ligue 1 sous le maillot olympien lors de la saison 2013-2014. Le français est passé par la suite à l’AC Ajaccio entre 2014 et 2017. Il aura disputé 76 matchs pour 2 buts et 4 passes décisives avec le club corse. De 2017 à 2019, toujours en Ligue 2, il dispute 60 matchs avec l’AS Nancy-Lorraine (2 buts – 5 passes décisives). Il connaîtra donc sa première saison pleine dans l’élite française la saison prochaine avec le FC Lorient après déjà une très honnête carrière en Ligue 2…