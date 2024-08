Mercato ex-OM : Cet ancien pensionnaire du centre de formation va continuer de briller en Premier League !

Le centre de formation de l’Olympique de Marseille est souvent décrié. Pourtant la saison passée, les hommes de Christian Bracconi ont remporté la Coupe Gambardella et même avant ça…

Le club a formé quelques joueurs ayant réussi de belles carrières. À l’image de Jordan Ayew devenu un solide attaquant de Premier League. S’il ne possède pas des statistiques affolantes (37 buts et 25 passes décisives), il est un joueur utile à ses équipes et a ainsi pris part à 275 matchs de championnat anglais.

Une valeur sûre qui vient tout juste d’être transféré à Leicester pour 6M€ à 32 ans après six saisons passées à Crystal Palace.

We’re pleased to announce the signing of striker Jordan Ayew ✍️ — Leicester City (@LCFC) August 23, 2024

L’ancien olympien a fait part de sa joie de rejoindre son nouveau club sur leur site officiel : « Je suis très heureux d’être ici et je suis fier. Je tiens à remercier le club qui s’est battu pour me faire venir ici. C’est arrivé rapidement et je suis tellement heureux d’être ici. »



