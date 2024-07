Mercato ex OM : changement de cap pour Nuno Tavares ?

L’ancien latéral de l’Olympique de Marseille Nuno tavarès, devrait rejoindre La Lazio cet été. Le directeur du club italien c’est exprimé sur le sujet.

Le latéral portugais Nuno Tavarès, devrait s’engager avec la Lazio. Le directeur de la Lazio de Rome a confirmé « Nous voulons Nuno Tavares et il y a un accord avec Arsenal ». « Nous devons maintenant nous mettre d’accord sur des conditions personnelles avec les agents de Nuno mais je suis très confiant, nous avons de très bonnes chances de le signer« . L’ancien marseillais devrait donc évoluer sous les couleurs de la Lazio la saison prochaine. Il rejoint son ancien coéquipier Matteo Guendouzi en Italie. Tavarès a évolué à l’Olympique de Marseille en 2022 2023 il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues et inscrits 6 buts. Cette saison il a été prêté par Arsenal à Nottingham Forest, il a disputé 12 matchs. Le portugais va sûrement découvrir la séria championnat qu’il n’a jamais côtoyé. À l’âge de 24 ans le latéral a eu du mal à s’imposer comme l’un des meilleurs du monde malgré son fort potentiel. La Lazio pourrait donc bien le relancer.

