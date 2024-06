Mercato ex OM : Cuisance change de cap !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’ancien marseillais Michaël Cuisance va une nouvelle fois tenter de rebondir. Après son prêt très moyen à l’OM, le milieu de terrain avait rejoint Venise. A un an de la fin de son contrat il devrait s’engager dans un club de D2 allemande.

Le joueur de 24 ans Michaël Cuisance ancien joueur du Bayern Munich et de l’Olympique de Marseille devrait s’engager dans les prochains jours avec le Hertha Berlin. En division 2 allemande championnat qu’il connaît, car il y a évolué toute cette saison avec le VfL Osnabrück. En effet, le français était prêté une saison par son club italien (Venezia FC), il a disputé 25 matches inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en Allemagne. Sous contrat avec le Venezia FC jusqu’en 2025, le certain Berlin pourrait trouver un accord aux alentours des 1,5 millions d’euros pour le français d’ici quelques jours.

Cuisance de retour en Allemagne !

De passage à l’Olympique de Marseille de 2020 à 2021 avec qui il a disputé 30 matchs, le jeune Français n’a pas la carrière qui lui était promise. « Quand je parle d’erreurs, je pense surtout à un manque de travail ou d’envie à certains moments. On dit souvent la même chose, mais ce sont ces détails qui vous font rester ou non au plus haut niveau.« , a-t-il déclaré en septembre 2023 à SOFOOT.

