Mercato ex OM : Départ acté de Cuisance, duel entre deux clubs !

Peu utilisé avec le Bayern Munich après un prêt difficile du côté de l’OM, Michaël Cuisance devrait quitter l’Allemagne lors du mercato hivernal. Venise et le CSKA Moscou sont intéressés par son profil.

Il n’a pas été conservé par l’Olympique de Marseille à l’issue du dernier exercice. Michaël Cuisance est retourné du côté de l’Allemagne, au Bayern Munich.

Toutefois, l’aventure ne se poursuit pas comme prévu pour le milieu de terrain de 22 ans. En effet, Michaël Cuisance n’entrerait pas dans les plans de Julian Nagelsmann. En effet, depuis le début de la saison, l’ancien olympien est entré en jeu qu’à deux reprises. Insuffisant pour envisager un avenir sur le long terme en Bavière.

Plusieurs options pour Michaël Cuisance

À en croire les informations révélées par Foot Mercato, le Bayern Munich aurait donc décidé de se séparer de Michaël Cuisance cet hiver. Parmi les équipes intéressées par son profil, Venise, actuellement 16e de Serie A, le CSKA Moscou et une équipe turque dont l’identité n’a pas filtré. Pour céder son milieu de terrain, les Bavarois espèrent récupérer un chèque d’une dizaine de millions d’euros bonus inclus.

S’il se sent bien à Munich, Michaël Cuisance dispose également d’autres pistes du côté de la France. En effet, Foot Mercato rapporte également que Troyes et Metz auraient sondé l’entourage du joueur. Les deux équipes souhaiteraient un prêt et le Bayern ne serait pas contre cette option. L’ultime décision reviendra alors à Michaël Cuisance qui privilégiera certainement le projet qui lui permettra d’avoir le plus de temps de jeu.

J’en suis sûr, j’aurai mes minutes de jeu – Michaël Cuisance

À travers une interview accordée à Bild, Michaël Cuisance avait de son côté fait savoir qu’il ne perdait pas espoir et il reste persuadé qu’il pourrait s’imposer du côté du club bavarois lors des semaines à venir.

« « Pourquoi je ne reviendrais pas ? Le mercato s’ouvre le 1er janvier, nous commençons l’entraînement le 2 janvier. Nous allons nous asseoir et parler de la situation. Dans ma situation, je veux plus de missions, de minutes. Bien sûr ! J’ai ce qu’il faut pour jouer régulièrement pour un club comme le Bayern. Je suis convaincu de ça. Mais j’ai rarement eu l’occasion de le faire. Sous Hansi Flick seulement en fin de saison, avec Julian Nagelsmann principalement en préparation. J’ai joué à un jeu où je ne faisais pas de mon mieux. C’était ça. Je montre aux entraîneurs ce que je peux faire chaque jour. Mais je ne peux pas lui en vouloir : on a fait une super première partie de saison ! Non, je n’ai aucun regret. (…) Ce qui est dit ou écrit en public est pour moi secondaire. Et j’ai confiance en mes forces. Ce n’est pas facile, mais je connais cette situation depuis longtemps. Je dois rester fort dans ma tête, alors j’en suis sûr : j’aurai mes minutes de jeu. » Michaël Cuisance – Source : Bild (22/12/2021)