Mercato ex OM : Cuisance rebondit en Serie A !

Peu utilisé avec le Bayern Munich après un prêt difficile du côté de l’OM, Michaël Cuisance devrait prochainement rebondir en Italie où Venise l’attend pour passer sa visite médicale.

Il n’a pas été conservé par l’Olympique de Marseille à l’issue du dernier exercice. Michaël Cuisance est retourné du côté de l’Allemagne, au Bayern Munich.

Toutefois, l’aventure ne s’est pas passée comme prévu pour le milieu de terrain de 22 ans. En effet, Michaël Cuisance n’entre pas dans les plans de Julian Nagelsmann. Depuis le début de la saison, l’ancien olympien est entré en jeu qu’à deux reprises. Insuffisant pour envisager un avenir sur le long terme en Bavière.

La rumeur était dans l’air depuis quelques jours. Michaël Cuisance va poursuivre sa carrière du côté de l’Italie. En effet, d’après les informations révélées par Fabrizio Romano, un accord a été conclu entre le Bayern Munich et Venise pour le transfert du milieu de terrain. Il est désormais attendu en Italie afin de passer sa visite médicale avant de s’engager définitivement.

Toujours selon les informations de Fabrizio Romano, le CSKA Moscou a également tenté une approche en formulant une offre pour Michaël Cuisance. Par ailleurs, c’est bien Venise qui pourra compter le joueur dans ses rangs pour les prochains mois.

