Mercato ex OM: Encore un coup dur pour Cuisance ?

Prêté par le Bayern à l’Olympique de Marseille la saison passée, Michaël Cuisance a été un vrai flop de la saison olympienne. De retour en Allemagne, il n’entre pas dans les plans de Julian Nagelsmann…

Le milieu de terrain est arrivé pleins de promesses lors de sa signature à l’OM. Malheureusement, ses performances ont déçu sous les ordres d’André Villas-Boas. Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, ce fut légèrement mieux au moment des premiers matchs, mais par la suite il est retombé dans ses travers, enchainant les imprécisions techniques avec une condition physique inquiétante. De retour au Bayern Munich, Michaël Cuisance n’a pas joué une seule minute cette saison en Bundesliga.

Selon les informations de Bild, le club allemand souhaite s’en débarrasser au plus vite, mais l’ancien marseillais ne veut pas quitter l’institution d’Outre-Rhin.

En mars dernier, il avait exprimé son souhait de rester à l’OM sous Jorge Sampaoli au micro de France 3 PACA :

« J’en tire une bonne expérience. Après, il reste encore une bonne dizaine de matchs et peut-être que l’aventure va continuer à l’OM, on ne sait pas. Bien sûr, j’ai envie, oui. Il y a un nouveau coach, un nouveau projet et un nouveau président avec le football au cœur du projet de l’OM. Ça me donne envie. Quand je dis que je veux rester à l’OM, c’est parce que j’ai envie de voir le Vélodrome aussi. J’espère que les supporters pourront revenir très très vite, que je puisse les voir » Michaël Cuisance – Source : France 3 PACA (22/03/21)