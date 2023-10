Mercato ex OM : Fabrizio Romano balance de nouvelles informations sur l’avenir de Tudor

Après son départ de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor est annoncé un peu partout en Europe. Fabrizio Romano explique que le coach croate n’ira pas à Besiktas.

Récemment le nom d’Igor Tudor a été cité en Super Lig à Besiktas. Cependant, le coach croate ne devrait pas y signer d’après les informations de Fabrizio Romano. Le journaliste affirme que l’ancien entraîneur de l’OM ne va pas y signer malgré le fait qu’il soit en Turquie. L’ex défenseur de la Juventus serait là-bas pour d’autres raisons qu’une probable signature à Besiktas !

⛔️🦅 Besiktas have never opened talks with Igor Tudor as new head coach — it was never concrete possibility despite links.

Tudor was today in Turkey for different reasons. pic.twitter.com/DsQ3wwPRY4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2023