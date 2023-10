OM: Quel rôle pour Benatia au sein du club ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après les départs consécutifs de Javier Ribalta et David Friio, l’ancien défenseur central du Bayern Munich et de la Juventus Medhi Benatia devrait, sauf retournement de situation, devenir le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Gilles Castagno (historien de l’OM), est revenu sur le rôle que pourrait occuper l’ex-international marocain.

« Le rôle du directeur sportif n’est pas uniquement de recruter. C’est de mettre en place une politique sportive »

« Qui a fait le recrutement cette saison ? Longoria, Ribalta, Friio ? Et que va-ton demander à Benatia ? Un vrai rôle de directeur sportif, s’est-il interrogé. Le directeur sportif n’est pas uniquement là pour recruter des joueurs. Il doit également mettre en place une politique sportive. Pour moi, c’est dire l’équipe va jouer de cette façon. On a un tel effectif auquel l’entraîneur doit s’adapter. C’est comme ça dans tous les autres clubs. Par exemple, Barcelone a une identité forte. L’Ajax Amsterdam de même. À la limite, on se fou presque du nom de l’entraîneur. Xavi est quelqu’un de connu mais à l’Ajax ce sont souvent des inconnus qui viennent, mais il y a une telle identité dans le club sur laquelle ils s’adaptent. C’est au directeur sportif de la mettre en place », a affirmé Gilles Castagno.