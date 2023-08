Mercato ex OM: La mise en garde de ce brésilien à Payet !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Libéré par l’Olympique de Marseille il y a deux semaines après huit saisons et demie passées au club de 2013 à 2015 et de 2017 à 2023, Dimitri Payet s’est engagé deux ans avec le club brésilien Vasco de Gama. L’ancien numéro 10 olympien a été accueilli telle une rock à l’aéroport de Rio de Janeiro par une foule de supporters en liesse.

Ricardo, ancien entraîneur du PSG et de Bordeaux, vainqueur de la Coupe du Brésil à la tête du Vasco de Gama s’est exprimé dans les colonnes de l’Équipe sur l’arrivée du milieu offensif de 36 ans.L’ancien défenseur voit d’un bon œil l’arrivée du meneur de jeu français, « je me suis dit que c’était une très bonne idée. Pour lui, qui va découvrir un nouveau football, une nouvelle culture, et pour le club, qui a besoin d’un crack de son envergure pour se sauver (à mi-Championnat, le club de Rio est 19e sur 20). Franchement, j’adore ce mariage ! Payet est un joueur très habile. Il va se régaler et il va séduire les supporters. »

Attention aux déplacements et à la gastronomie brésilienne !

Pour autant, Ricardo met en garde Payet sur deux choses : l’enchainement des matches et les restaurants brésiliens ! « Le plus compliqué, c’est de jouer tous les trois jours. Il ne doit pas y être habitué. En plus, les voyages sont longs, fatigants, et les pelouses toujours différentes. (…) Un conseil à lui donner ? Qu’il fasse attention à son alimentation ! Ici, la culture gastronomique est différente. Il y a de très bons restaurants, des churrascarias, et il devra faire attention à ne pas prendre de poids. (Sourire.) »

« C’est le choix du foot et pas de l’argent »

Un choix qui peut surprendre à l’heure ou beaucoup de footballeurs s’exportent en Arabie Saoudite contre des salaires énormes. Pour Dimitri Payet, ce n’était ce qu’il voulait. « Les gens qui me connaissent maintenant savent que cela fait bien longtemps que l’argent n’est plus une priorité pour moi. Je pense que c’est bien d’en avoir, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais je pense que c’est pour cela que j’étais aussi heureux ici parce qu’il y avait cet amour. Et c’est pour cela que j’ai fait ce choix aussi. C’est le choix du foot et pas de l’argent. » a expliqué le numéro 10 dans une interview donné à RMC.