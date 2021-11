Mercato ex OM : La nouvelle rechute de Valère Germain…

Très peu incisif avec l’Olympique de Marseille, Valère Germain a tenté de retrouver de l’efficacité et du temps de jeu à Montpellier. Après un début de saison convaincant, l’attaquant est retombé dans ses travers.

Dès l’arrivée de Jorge Sampaoli, Valère Germain a rapidement compris qu’il n’aurait pas une seule minute de temps de jeu cette saison. L’ancien attaquant de l’AS Monaco n’a jamais été envisagé comme titulaire ni même super sub par le coach argentin et a été relégué à une place sur le banc du mois de mars jusqu’à la fin de la saison.

Aujourd’hui, comme tous les buteurs, il peut être en doute — Dall’Oglio

Au terme de cette dernière, Valère Germain était en fin de contrat et n’a pas eu la possibilité de prolonger. Il a retrouvé un club, en Ligue 1 malgré sa volonté de découvrir un nouveau championnat. Depuis le début de la saison, il évolue avec le MHSC sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio…. Après des débuts très prometteurs et convaincants, il vit actuellement un gros passage à vide. Questionné à ce sujet en conférence de presse, le nouveau coach montpelliérain a tenté d’expliquer l’inefficacité de son attaquant.

A LIRE AUSSI : OM : Jacques-Henri Eyraud en prend encore pour son grade par un ancien Marseillais !

« Il a démarré fort, il est arrivé et s’est inséré très rapidement dans l’équipe. Il a marqué, il a été décisif. Je pense qu’il y a un contrecoup, on en a discuté ensemble. Une décompression, une fatigue aussi, je pense. On a discuté, cette semaine encore. Est-ce que c’est une fatigue physique qui s’est peut-être installée, ou même mentale ? Quand on arrive dans un nouveau club, il y a de l’émotion, il faut prouver rapidement, ce qu’il a bien fait, ce n’est pas évident. Aujourd’hui, comme tous les buteurs, il peut être en doute. Moins bien physiquement, on commence à douter mentalement. Je pense qu’on est dans cette période-là. Il est présent, hein. Il bosse, il est totalement dans l’état d’esprit, il n’y a pas de souci là-dessus. Ce que j’ai besoin de retrouver, c’est un peu plus de confiance, un peu plus de présence devant le but. (…) J’ai totalement confiance en Valère. Je lui ai dit et redit, il n’y a pas de souci. On sait que c’est un garçon qui va revenir et nous apporter pas mal de choses. Mais bien sûr qu’on parle, qu’on réfléchit sur les meilleurs partenaires qui peuvent amener un plus à Valère. Jouer à deux devant ? Bien sûr, c’est une solution envisageable. On peut aussi moduler suivant les matchs, les joueurs disponibles. Ce week-end on n’a pas Téji, une des solutions est de jouer à deux attaquants. Je sais que Valère préfère jouer ainsi. » Olivier Dall’Oglio – Source : Conférence de presse (27/11/21)