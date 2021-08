Mercato ex OM : La soirée cauchemardesque de Cuisance…

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Cuisance est retourné au FC Bayern Munich. Le milieu de terrain a passé une soirée compliquée face à Naples qui a gagné sur le score de 3-0.

Prêté à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Mickaël Cuisance n’a pas franchement réussi à convaincre les supporters ainsi que la direction. Avec un bon match face à Bordeaux en début de saison, il a créé de l’espoir mais tout s’est écroulé petit à petit… Avec l’arrivée de Sampaoli, le milieu de terrain n’a eu que quelques minutes à grappiller en fin de match. Il a sauvé quelques points mais n’a jamais vraiment pu prétendre à une place de titulaire indiscutable.

Tous ces paramètres ont fait que Pablo Longoria n’a pas souhaité lever son option d’achat. Le Français est donc retourné au Bayern Munich où il pourrait peut-être être de nouveau prêté voire vendu si un prétendant se présente. Ce samedi alors que l’Olympique de Marseille affrontait Villarreal, le club bavarois recevait le Napoli.

Entré en seconde période à la place de Serge Gnabry, le numéro 17 n’a pas franchement brillé. Pire, il a été impliqué sur deux des trois buts des Italiens. Après un mauvais contrôle, Cuisance offre le ballon à l’ancien lillois Victor Osimhen qui s’empresse de trouver le chemin des filets.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Accord de principe trouvé avec Kamara?

Au milieu de terrain, le Français perd une nouvelle fois le ballon et permets aux Napolitains d’enclencher une grosse contre-attaque. Une nouvelle fois, c’est le Nigérian qui trompe le gardien allemand. Sur les réseaux sociaux, les supporters du Bayern Munich ne sont pas franchement emballés à l’idée de retrouver Cuisance… Et cette prestation ne lui fera pas vraiment gagné des points à ce niveau-là.

Michael Cuisance vs. Neapel | Legendary Performance | Passes, Dribbles & Defensive Skills | The new Zinédine Zidane ? pic.twitter.com/L07tUomiYr

Definitly show that Bayern need to work hard on the transfer market until the end of the month.

Selling Sarr and signing a RB is mandatory.

Selling Tolisso and signing a DM is mandatory.

Selling Cuisance, sadly, is needed. Man lost.

— ᴇsᴇт (@eset_fcb) August 1, 2021