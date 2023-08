Mercato ex OM : Les incroyables images de l’arrivée de Payet au Brésil

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Il y a 3 semaines, Dimitri Payet annonçait son départ de l’Olympique de Marseille. Un départ aux larmes du Réunionnais qui a joué au club durant 9 saisons. Mais l’international Français a rebondi à Vasco de Gama au Brésil. Il a expliqué son choix au micro de RMC.

« Le choix du football ». C’est ainsi que Dimitri Payet voit son arrivé au club brésilien de Vasco de Gama. Et l’accueil reçu dès sa sortie de l’aéroport va lui donner raison. Une chanson a déjà été créée pour le nouveau numéro 10 de Vasco de Gama d’après le journaliste Eric Frosio.

5h du mat ! Ils sont tous là pour Payet #AeroPayet pic.twitter.com/8SmFjfuta3 — Eric Frosio (@froz91) August 16, 2023

À LIRE AUSSI : OM – Panathinaïkos: « Ce n’est pas mérité » lâche un Aubameyang dépité…

« C’est le choix du foot et pas de l’argent »

Un choix qui peut surprendre à l’heure ou beaucoup de footballeurs s’exportent en Arabie Saoudite contre des salaires énormes. Pour Dimitri Payet, ce n’était ce qu’il voulait. « Les gens qui me connaissent maintenant savent que cela fait bien longtemps que l’argent n’est plus une priorité pour moi. Je pense que c’est bien d’en avoir, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais je pense que c’est pour cela que j’étais aussi heureux ici parce qu’il y avait cet amour. Et c’est pour cela que j’ai fait ce choix aussi. C’est le choix du foot et pas de l’argent. » a expliqué le numéro 10 dans une interview donné à RMC.

L’accueil de Payet au Brésil 🥹

pic.twitter.com/Qfzefg4CSG — Bilo ☀️ (@basilebilo) August 16, 2023

À LIRE AUSSI : OM : L’étrange choix de Marcelino totalement incompréhensible vu d’Espagne !

À la conquête du pays du foot

L’ex-olympien cherchait un nouveau challenge aussi exaltant qu’à l’Olympique de Marseille. Et le Réunionnais a donc logiquement choisi le pays du foot pour poursuivre sa carrière. « Je recherchais un challenge aussi excitant et aussi palpitant qu’avec l’OM. Donc je pense qu’en matière de ferveur et de football, je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco. Donc je suis très heureux.« , s‘enthousiasme Payet.