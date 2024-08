Mercato Ex-OM : Luan Peres de retour en Ligue 1 pour jouer la C1 ?

Après une lourde défaite 5-1 face à l’OM, Brest veut se renforcer en défense. Les Bretons sont sur la piste du remplaçant de Lilian Brassier, en la personne de Luan Peres l’ancien Marseillais.

Après le départ de Lilian Brassier à l’OM, les Brestois s’activent sur le marché des transferts pour trouver son remplaçant. Luan Peres figure parmi les pistes étudiées par le bord brestois. C’est en tout cas ce que révèle le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire sur son compte Twitter. L’ancien Marseillais a vécu 18 mois compliqués avec des pépins physiques à répétition depuis sa blessure face à Rennes en Ligue Europa, en septembre 2022. Un nouveau challenge en France qui pourrait relancer le défenseur brésilien.

Le coach de Brest mauvais perdant avec l’OM ?

Comme le rapporte Le Figaro, Éric Roy a émis des doutes sur la qualité de l’OM après le match en conférence de presse : «Je ne pense pas que (Marseille était) un gros client. Je pense sincèrement que nous, on n’a pas été à notre niveau. Le scénario idéal pour eux, c’était de marquer (rapidement). La première fois qu’ils sont entrés sur la surface, ils ont marqué. On n’a pas été assez consistants au milieu notamment et dans les zones défensives. Derrière, on a laissé beaucoup trop de largesse sur des erreurs de placement. »

Il a terminé avec une petite boutade sur l’efficacité impressionnante de son adversaire hier après-midi : « Tu tombes face à un adversaire qui a tiré 7 fois, moins que toi, qui a cadré 5 fois et qui a marqué 5 buts. Je leur souhaite d’avoir 100% de réussite chaque fois qu’ils vont tirer cette année et ils feront certainement un très bon championnat. »

La fin de la période de grâce pour Brest ?

