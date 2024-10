Mercato ex OM : Maxime Lopez raconte que ce coach de Ligue 1 ne voulait pas de lui !

Maxime Lopez a rejoint le Paris FC cet été à la surprise générale. L’ancien marseillais avait des touches en Ligue 1 et aurait même pu disputer la Ligue des Champions mais le coach n’a pas voulu de lui !

La saison dernière a été marquante pour le Stade Brestois, qui a réalisé une qualification historique pour la Ligue des Champions. Actuellement, le club breton performe dans cette prestigieuse compétition, en grande partie grâce à un recrutement intelligent lors du mercato estival. Parmi les nouvelles recrues, Mama Baldé et Ludovic Ajorque ont renforcé l’équipe.

Roy n’a pas voulu de Max Lopez à Brest

Cependant, un autre joueur, Maxime Lopez, aurait pu intégrer l’effectif de Brest. Lors de son intervention dans l’émission Hors Jeu sur Twitch, il a partagé ses réflexions sur ce transfert potentiel bloqué par Eric Roy. « J’avais des discussions avec Brest, mais la situation était particulière. Le directeur sportif me voyait comme un bon choix, mais le coach n’était pas intéressé par moi. Je n’étais pas sa priorité, et même si je n’ai pas échangé avec lui, je savais qu’il ne me voulait pas. »

A lire : Mercato OM : Lolito mauvais joueur pour Greenwood !



Un véritable concurrent au PSG à Paris? C’est en tout cas ce qu’espère le groupe LVMH et Red Bull qui veulent s’associer et investir dans le Paris FC. Cet été, à la surprise générale, Maxime Lopez avait signé un contrat dans club de la Capitale pour y rejoindre son frère qui y est depuis plusieurs saisons maintenant. D’après L’Equipe, le PFC « pourrait basculer dans une autre dimension avec l’arrivée des propriétaires de LVMH et de Red Bull »

A LIRE AUSSI : OM : Une journée décisive pour Geronimo Rulli !

INFO L’ÉQUIPE. Leader de L2, le Paris FC est sur le point de changer d’actionnaire majoritaire et de basculer dans une autre dimension avec l’arrivée des propriétaires de LVMH et de Red Bullhttps://t.co/sVVitjXMuc pic.twitter.com/AYQ2DmMyDQ — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 9, 2024

Maxime Lopez explique son choix…

Le Paris FC a fait le gros coup du mercato dans les derniers jours en signant Maxime Lopez. Après avoir éclos à l’Olympique de Marseille, le milieu de 26 ans a passé 4 ans en Italie, à Sassuolo puis à la Fiorentina avant de revenir en France. L’ancien marseillais a signé dans le club de la capitale, mais pas celui qu’on pense, Lopez va devoir faire un tour en Ligue 2 pour revenir au plus haut niveau. Bonne nouvelle pour lui, le Paris FC a pour ambition de monter en Ligue 1. Au micro de RMC ce jeudi soir, Maxime Lopez a pu exprimer les raisons pour lesquelles il a signé au PFC. « C’était un choix surprenant. L’année dernière, j’étais à la Fio, on joue une finale de Conference League. Deux mois après, je signe au PFC. C’est simple, on ne va pas se mentir. J’ai eu un mercato compliqué parce que j’ai eu une saison compliquée. Je n’ai pas eu tant de propositions que ça. Sur les derniers jours, il y a eu des trucs avec des clubs de Ligue 1, mais j’avais déjà fait mon choix. J’avais envie de m’inscrire dans ce projet » a-t-il déclaré.