Mercato Ex-OM : Michy Batshuayi disponible cet été ?

En difficulté à Chelsea, Michy Batshuayi chercherait une porte de sortie. L’arrivée de Timo Werner et Hakim Ziyech en Angleterre aurait accélérer son départ qui ne devrait sans plus tarder…

Après son départ de l’Olympique de Marseille, Michy Batshuayi s’est envolé pour la Premier League, à Chelsea. Pour le Belge, l’aventure à Londres a été plus compliquée que prévue… L’ancien marseillais a enchaîné les prêts (Dortmund, Valence, Crystal Palace) sans jamais vraiment s’imposer.

Un départ qui arrange toutes les parties

En fin de contrat en juin 2021, l’attaquant international belge va quitter les Blues cet été. L’international belge va vraiment devoir se trouver un nouveau point de chute s’il ne veut pas cirer les bancs de Premier League la saison prochaine. Le club londonien tente de lui trouver une porte de sortie mais ne parviendrait pas à tomber d’accord sur la somme du transfert qui semble trop élevé pour les clubs intéressés. Michy Batshuayi a déjà quelques contacts. Mais le joueur ne veut pas se tromper et aspire à de la stabilité. Nul doute que les prochaines semaines risquent d’être animées pour cet attaquant qui a évolué dans 4 des plus grands championnats européens et qui dispose d’une belle cote sur le marché des transferts.