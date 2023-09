Mercato ex OM : Nouveau championnat pour un ancien marseillais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Nicolas Nkoulou, va connaître un nouveau championnat à 33 ans ! Après la Grèce avec l’Aris Salonique, il va rejoindre la Turquie !

L’Olympique de Marseille a pu compter sur Nicolas Nkoulou de 2011 à 2016. Le défenseur central a connu parmi ses meilleures saisons à l’OM avant de rejoindre Lyon puis le Torino où il est resté titulaire indiscutable plusieurs années. Finalement, il a quitté l’Italie en 2021 pour rejoindre Watford.

Seulement, son aventure en Angleterre ne s’est pas déroulée comme prévu. Avec le club, il ne jouera que 3 matchs lors de la saison 2021-2022. L’international camerounais retrouve donc du temps de jeu la saison dernière à l’Aris Salonique en Grèce où il jouera 17 matchs pour 1 but marqué.

Nkoulou signe à Gazantiep

Ce lundi, il a découvert un nouveau championnat ! En Turquie, le mercato n’est pas encore terminé et le défenseur central de 33 ans a retrouvé un club ! En effet, il a signé un nouveau contrat à Gaziantep, actuel dernier de Süper Lig avec 4 défaites en 4 matchs et 10 buts concédés. L’expérience de Nkoulou pourrait leur faire du bien en défense.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un titulaire de Marcelino évoque déjà son avenir !

Pour rappel, le club et la ville de Gaziantep ont été très touché par le séisme qui a eu lieu en Turquie l’année dernière. A la moitié de la saison du championnat, le club avait décidé de se retirer, n’ayant plus la tête au football. Le club est donc en pleine reconstruction et tentera de se maintenir cette saison.