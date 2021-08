Prêté avec option d’achat l’hiver dernier, Olivier Ntcham n’a pas été conservé par l’OM. Libre de tout contrat, il pourrait rebondir prochainement du côté de Swansea, en Championship.

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Olivier Ntcham est à la recherche d’un nouveau challenge. Prêté avec une option d’achat de 5 millions d’euros à l’Olympique de Marseille la saison dernière, le milieu de terrain n’est jamais réellement parvenu à s’imposer et n’a pas été conservé par les dirigeants phocéens. Arrivé dans d’étranges conditions suite à la démission d’André Villas-Boas, Olivier Ntcham ne semblait pas être le bienvenue. Lors de son passage à l’OM, le milieu de terrain n’aura disputé que 5 rencontres toutes compétitions confondues.

À son retour en Ecosse, il a même résilié son contrat avec le Celtic Glasgow et se retrouve désormais libre de tout contrat. En juin dernier, il était tout proche de rejoindre l’AEK Athènes. Toutefois, le transfert n’avait pas pu se concrétiser. À en croire les informations de RMC, il serait désormais très proche de rejoindre Swansea, pensionnaire de Championship (D2 anglaise). Olivier Ntcham compte sur ce challenge pour relancer sa carrière.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sans club depuis son départ du Celtic, Olivier Ntcham va s’engager avec Swansea en Championship. — RMC Sport (@RMCsport) August 31, 2021

ANDRÉ VILLAS-BOAS ME CONNAISSAIT BIEN, IL ÉTAIT AU COURANT — NTCHAM

En conférence de presse, Olivier Ntcham en avait profité pour expliquer et démentir le fait qu’André Villas-Boas ne le désirait pas dans son effectif.

« On m’a rapporté ces paroles, ça m’a beaucoup surpris parce que quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs (en 2019), l’OM me voulait, Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage. Donc quand moi j’entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant. Son agent personnel voulait travailler avec moi, il demandait même un mandat exclusif sur Marseille que je n’ai pas accepté, et je pense que par la suite il s’en est suivi tout ça. Ça m’a beaucoup surpris, mais après j’ai fait abstraction de cette histoire parce que je suis heureux de venir à Marseille. Pour rien au monde j’aurais refusé de venir ici. J’ai positivé et j’ai regardé de l’avant. » Olivier Ntcham – Source : Conférence de presse (09/02/21)