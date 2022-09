Mercato Ex OM : Poussé vers la sortie par Lille, Lihadji pourrait filer à Saint-Etienne ?

Isaac Lihadji était le grand espoir du centre de formation de l’OM mais a préféré signer son premier contrat professionnel au LOSC. Deux ans plus tard, le joueur est dans une situation d’échec dans le Nord de la France. Il pourrait tenter de rebondir à Saint-Etienne

L’ancien joueur formé à l’Olympique de Marseille Isaac Lihaji ne parvient pas à trouver sa place à Lille. les dirigeants du LOSC cherchent même déjà a se séparer de du jeune marseillais. Selon les informations du journal Le Progrès ce dernier serait dans le viseur de l’AS Saint Etienne qui n’exclut pas de recruter un joker.

Ce week end, le président du club nordiste, Olivier Létang, n’a pas hésité à expliquer publiquement qu’il souhaitait le départ du natif de Marseille.

« Tous les postes sont doublés qualitativement. Isaac, son avenir n’est pas au LOSC. Il y a eu un certain nombre de sollicitations et de propositions. Le joueur a décliné un certain nombre d’entre elles. Il y a un club qui est arrivé jeudi soir mais ça n’a pas pu se faire, c’était un club français mais ce n’était pas Lorient. Il y a un certain nombre de marchés qui sont encore ouverts. En France, il y a le principe du joker, il y a encore des possibilités et il y a des clubs qui sont très intéressants. On ne veut pas qu’il aille n’importe où mais dans un club où il pourra s’épanouir. Il y avait de très belles opportunités, je n’ai pas compris son choix. Je le dis. A lui de savoir ce qu’il veut faire, s’il veut jouer au football ou non. C’est à lui de se décider. » Olivier Létang – Source : Conférence de presse

