Mercato ex-OM: Rebond en Amérique du Sud pour Marcelo Bielsa ?

Après son départ de Leeds, l’ancien entraîneur marseillais Marcelo Bielsa pourrait déjà retrouver un banc. L’entraîneur argentin est en effet dans les petits papiers non pas d’un club mais bien d’une sélection. Ce serait un retour en Amérique du Sud pour El Loco.

Passé par l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa a marqué les supporters de son empreinte. Depuis El Loco est suivi de près dans toutes ses aventures surtout depuis son arrivée à Leeds et le travail qu’il a effectué en Angleterre en faisant remonter le club en Premier League et en le maintenant en 1ère division. Malheureusement pour Bielsa, cette saison a été beaucoup plus compliquée avec Leeds et ses dirigeants ont pris la décision de se séparer de lui en cours de saison. Cependant, une porte semble s’ouvrir pour le tacticien argentin puisqu’une sélection s’intéresse à ses services.

A LIRE AUSSI: Mercato concurrents OM: Lille, le remplaçant de Botman déniché en Turquie ?

Marcelo Bielsa de retour avec la sélection bolivienne?

A LIRE AUSSI: Internationaux OM : Caleta-Car décisif avec la Croatie !

Après avoir dirigé la sélection d’argentine ainsi que la sélection chilienne, Marcelo Bielsa pourrait devenir sélectionneur de la Bolivie. En effet, la Bolivie s’intéresse au profil d’El Loco pour venir remplacer Cesar Farias, destitué de son poste il y a désormais deux mois. C’est le Directeur Technique National de la Fédération bolivienne qui l’a confirmé en conférence de presse.

«Nous sommes en contact, je ne nierai pas que nous avons une certaine ligne de contact avec le coach, nous ne lui avons pas encore parlé, mais nous sommes proches de le faire» Fernando Costa – Source: Conférence de Presse

Une décision très difficile pour le président de Leeds

Le président de Leeds, Andrea Radrizzani s’est d’ailleurs exprimé dans un communiqué publié par le club ce dimanche. Ce dernier a remercié le coach argentin pour tous ses efforts depuis le début de son aventure en Angleterre.

« Cela a été la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre pendant mon mandat à Leeds United, compte tenu de tout le succès que Marcelo a eu au club. Avec Marcelo comme entraîneur, nous avons eu trois saisons incroyables et les bons moments sont revenus à Elland Road. Il a changé la culture du club et nous a tous apporté une mentalité de gagnant. Les moments créés, en particulier lors de la saison 2019/20 et de la promotion en Premier League, resteront bien sûr longtemps gravés dans toutes nos mémoires, moi-même et les fans inclus. Cependant, je dois agir dans le meilleur intérêt du club et je pense qu’un changement est nécessaire maintenant pour garantir notre statut de Premier League. Les résultats et performances récents n’ont pas été à la hauteur de nos attentes. Nous nous retrouvons dans une position précaire en championnat et je pense que c’est le bon moment pour faire venir un nouvel entraîneur-chef, afin d’avoir un impact dans la phase décisive de la saison. Naturellement, moi-même, ainsi que tous les autres membres du club, voudrions remercier Marcelo pour ses efforts et ses réalisations et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. » Andrea Radrizzani (président de Leeds United) – Source : Communiqué officiel du club (27/02/22)