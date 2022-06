Mercato ex-OM : Ribéry continue !

È davvero incredibile come è andata questa stagione. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta e questo è il motivo per cui amo così tanto il calcio.

È sempre tutto possibile. Ci abbiamo creduto fino alla fine e lavorato duramente. Anche per i nostri fantastici fan.

Grazie! Forza Granata! pic.twitter.com/4sP50TiKZ8

— Franck Ribéry (@FranckRibery) May 23, 2022