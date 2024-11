Mercato ex OM : Sampaoli tout proche d’un retour en Ligue 1 ?

Après la claque reçue contre Auxerre (4-0), Rennes accélère ses recherches pour trouver un successeur à Julien Stéphan. Le nom de Jorge Sampaoli semble désormais en pole position, avec d’autres profils également à l’étude.

Depuis la lourde défaite face à Auxerre dimanche, Rennes s’active pour tourner la page Julien Stéphan avant le prochain match contre Toulouse. Alors que le club traverse une crise marquée par cinq défaites en dix journées, la séparation avec le vainqueur de la Coupe de France 2019 semble inévitable, même si elle n’était pas encore officiellement actée mercredi. Face à cette situation, la direction bretonne est à la recherche d’un nouvel entraîneur, et plusieurs influences pèsent sur le choix du futur coach, notamment celles de Frédéric Massara, le directeur sportif, et de la famille Pinault, actionnaire du club.

Mercredi, la piste menant à l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, libre depuis son départ de Flamengo en 2023, s’est nettement renforcée. Le technicien argentin de 64 ans, après des expériences contrastées au Séville FC, à l’OM et avec les sélections du Chili et de l’Argentine, est désormais en discussions avancées avec Rennes. Initialement, Rudi Garcia semblait favori, fort de ses liens avec Massara à l’AS Rome, mais Sampaoli a pris une longueur d’avance. D’autres options restent toutefois à l’étude, comme Patrick Vieira, Habib Beye et Niko Kovac.

