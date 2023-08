Mercato ex OM : Un club de PL se renseigne sur Nuno Tavares !

Les Villans foncent sur Nuno Tavares ? Après que son transfert vers Nottingham Forest ait échoué, un autre club toquent à la porte d’Arsenal pour le piston gauche.

Un autre club de Premier League s’intéresse à Tavares. Il s’agit d’Aston Villa. Le club anglais est venu aux nouvelles pour signer le latéral gauche, d’après Fabrizio Romano. Pas encore d’accord en vue avec le joueur ou Arsenal. Tavares est une alternative à Marcos Acuna. Si les Villans ne parviennent pas à signer l’international argentin, ils se retourneront sur le Portugais. Il pourrait donc rejoindre un autre ex-Olympien en la personne de Boubacar Kamara.

After deal collapsed with Forest, Aston Villa are exploring conditions of deal to sign Nuno Tavares from Arsenal 🟣🔵

Personal terms not discussed yet — as up to the clubs now.

Nuno, alternative option to Marcos Acuna deal with Sevilla for Villa. pic.twitter.com/NOw77kFJzP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023