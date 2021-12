Mercato ex OM : Villas-Boas a « d’autres plans » que ce club annoncé?

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille en février dernier, André Villas-Boas n’a toujours pas retrouvé de club. Le coach aurait des plans mais ne serait pas du tout en contact avec Flamengo au Brésil comme annoncé depuis plusieurs semaines.

Coach de l’Olympique de Marseille de 2019 à 2020, André Villas-Boas n’aura pas supporté la nouvelle ligne directrice instaurée par Pablo Longoria et son équipe. Le coach portugais a décidé de quitter le club après l’arrivée d’Olivier Ntcham, un joueur qu’il ne souhaitait pas voir dans son effectif.

Le départ de Nemanja Radonjic vers le Herta Berlin aurait également étonné l’ancien entraîneur du FC Porto. Le club l’a mis à pied puis les deux clans ont pris la décision de se séparer quelques jours plus tard. Nasser Larguet a assuré l’intérim avant l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM !

Depuis, le Portugais n’a pas retrouvé de club. Surnommé The Special Two pour sa proximité avec José Mourinho, André Villas-Boas serait tout de même à l’écoute des propositions. Un temps annoncé en Bundesliga, il a finalement choisi de laisser passer le wagon.

Depuis plusieurs semaines en revanche, l’ancien coach de Chelsea et de Tottenham en Premier League est lié à Flamengo. Des rumeurs l’envoient vers le club brésilien, pays où il a affirmé vouloir entraîner, au même titre que le Japon ou qu’une sélection nationale pour une Coupe du Monde.

Le journaliste Fabrizio Romano, toujours très bien informé, a livré ses informations sur le cas d’André Villas-Boas. Il affirme qu’il n’y a pas de discussions ni même de contacts entre Flamengo et AVB. Le coach portugais aurait reçu d’autres propositions et aurait d’autres plans pour son avenir. Cela n’inclurait pas un départ pour le club… Surtout que la direction brésilienne n’aurait fait aucune offre à Villas-Boas.

Toujours très honnête concernant sa carrière d’entraîneur dans le football, AVB a toujours dit qu’il rêvait de devenir président du FC Porto, son club de coeur où sa carrière a commencé. Il ne lui resterait que quelques années de coaching avant de se positionner comme candidat à la présidence des Dragões Azuis e brancos.

André Villas-Boas’s never been in contact with Flamengo to become the new manager. No talks, no discussions ongoing and no chance. 🚫🇧🇷 #Flamengo

The Portuguese manager has different plans for his future and Flamengo have not made any proposal to AVB.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2021