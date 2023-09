Mercato : Gattuso « convient parfaitement au projet de l’OM »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Gennaro Gattuso est le nouvel entraineur de l’OM. Le coach va être présenté ce jeudi en conférence de presse. Son ancien joueur, Loïck Landre donne des indication sur son style à RMC.

Lors d’un entretien accordé à RMC, Loïck Landre, qui a été joueur sous les ordres de Gattuso en 2017 à Pise, donne son avis sur le jeu proposé par le nouveau coach de l’OM et son adaptation au club olympien. « Il ne veut pas encaisser de but. Dès que je suis arrivé en Italie, j’ai compris que je ne pouvais plus faire certaines choses. Par exemple, sortir pour aller récupérer des ballons. Non, non, là c’est vraiment un bloc équipe avec une défense à quatre et on ne fait pas n’importe quoi. On laissait peu d’espaces. Concernant le système, nous étions déjà dans une défense à quatre, en 4-3-3 ou en 4-5-1 suivant les phases. (…) Je pense qu’il convient parfaitement au projet de l’OM. Marseille est un club de passionnés : si ça prend bien dès les premiers matches, ils pourront faire une belle saison. J’espère pour eux que ça va prendre très rapidement, surtout que le contexte marseillais en ce moment est difficile, qu’ils sont déjà dans une crise. »

La présentation du nouveau coach Gennaro #Gattuso se fera demain jeudi 28 septembre à 17h à la commanderie. #OM pic.twitter.com/oJebizqpGK — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) September 27, 2023

Après le départ de Marcelino, Pablo Longoria devrait officialiser l’arrivée de Gennaro Gattuso à l’Olympique de Marseille. Avant même qu’il soit présenté aux joueurs et aux journalistes, Raymond Domenech s’est empressé de réagir sur les réseaux sociaux à la probable signature de l’ancien international italien.

Domenech n’a pas l’air d’apprécier l’option Gattuso

« Gattuso à l’OM ? les marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n’a pas vraiment réussi jusqu’à présent . Mais s’il vient vraiment nous lui souhaitons bonne chance », a publié le Président du syndicat des entraîneurs sur son compte Twitter ce mercredi.

On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur

Alors que Gattuso était annoncé à Lyon, Daniel Riolo avait pointé du doigt le manque de style de jeu proposé par l’ancien coach du FC Valence. « Ce n’est pas parce qu’il a été bon joueur, qu’il observe bien le football et qu’il a connu de bons entraineurs, connaitre toutes les idées que l’on peut mettre en place sur un terrain, que l’on devient un entraineur qui arrive à structurer un message et à le faire passer aux joueurs. On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur, on a l’impression qu’il ne veut pas qu’on l’enferme dans un style, ça donne un entraineur pas abouti. Il va y avoir le paramètre langue aussi, même s’il parle italien, anglais et espagnol. Gattuso a quand même entrainé Naples, il a une grosse carrière de joueur. »