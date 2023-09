Mercato OM : Les premiers mots de Gattuso !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de son nouveau coach : Gennaro Gattuso ! L’ancien milieu de terrain a livré ses premiers mots au site officiel du club, OM.fr.

Gennaro Gattuso met en avant la ferveur du stade Vélodrome. «Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent. J’ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent.»

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille a récupéré Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur. Eurosport a contacté l’entourage du joueur afin d’avoir son ressenti sur cette arrivée dans un contexte particulier. « Il se sent prêt à le relever ce challenge, le contexte actuel ne lui fait pas peur », a glissé l’un de ses proches.

Depuis son départ de Valence, Gattuso n’a plus entraîné. Cela fait quelques mois qu’il n’est plus sur un banc et serait « très motivé » et « affamé » à l’idée d’entraîner à nouveau. De bonnes nouvelles pour l’OM qui a besoin d’un coach ultra concerné afin de relever la tête après des journées compliquées depuis près d’une semaine.

Domenech n’a pas l’air d’apprécier l’option Gattuso

« Gattuso à l’OM ? les marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n’a pas vraiment réussi jusqu’à présent . Mais s’il vient vraiment nous lui souhaitons bonne chance », a publié le Président du syndicat des entraîneurs sur son compte Twitter ce mercredi.

On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur

Alors que Gattuso était annoncé à Lyon, Daniel Riolo avait pointé du doigt le manque de style de jeu proposé par l’ancien coach du FC Valence. « Ce n’est pas parce qu’il a été bon joueur, qu’il observe bien le football et qu’il a connu de bons entraineurs, connaitre toutes les idées que l’on peut mettre en place sur un terrain, que l’on devient un entraineur qui arrive à structurer un message et à le faire passer aux joueurs. On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur, on a l’impression qu’il ne veut pas qu’on l’enferme dans un style, ça donne un entraineur pas abouti. Il va y avoir le paramètre langue aussi, même s’il parle italien, anglais et espagnol. Gattuso a quand même entrainé Naples, il a une grosse carrière de joueur. »