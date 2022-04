Mercato : « Gerson encore à l’OM la saison prochaine ? ça dépendra des offres ! »

Auteur d’une saison plutôt réussie pour sa première sous les couleurs olympiennes, Gerson justifie le prix de son transfert. Rayonnant ces dernières semaines, le brésilien voit sa côte monter en flèche. Pour notre invité, le journaliste de l’Équipe, Mathieu Grégoire, le milieu de terrain pourrait quitter le club dès cet été.

Son transfert avait été très décrié et scruté que ce soit par les médias français comme les supporters olympiens. Arrivé sur la Canebière pour 22 millions d’euros (hors bonus) avec l’étiquette de l’un des transferts les plus chers de l’histoire du club, le brésilien de 24 ans avait connu des débuts très poussifs. La faute à une acclimatation difficile, un positionnement pas toujours précis sur le terrain et quelques mésententes avec son entraîneur Jorge Sampaoli.

Malgré une première sélection avec le Brésil au mois de Septembre, certains n’ont pas hésité à qualifier Gerson de véritable flop. L’ancien joueur de Flamengo aurait pu s’écrouler mais depuis le début de l’année 2022, le milieu de terrain a retrouvé des couleurs et est devenu indispensable dans le onze de l’entraîneur argentin. Encore passeur décisif contre Nantes (3-2), buteur contre le PAOK au Vélodrome en Conference League, Gerson réalise un mois d’avril exceptionnel. Une forme actuelle qui pourrait pousser les grands clubs européens à se pencher sur son cas dès cet été et Marseille pourrait écouter les offres, c’est ce que pense Mathieu Grégoire, journaliste à l’Équipe qui était notre invité lors de notre émission de lundi :



« Gerson, ça dépendra des offres ! Si t’as une offre à la Newcastle comme pour Guimares (…) C’est le genre de joueur plus ils restent dans ton club, plus leur côte elle baisse naturellement (…) Ce sont les actions que tu achètes vite et tu revends vite, quand tu achètes cher, il faut revendre vite et cher quand la côte est belle » Mathieu Grégoire – Source : Football Club Marseille (18/04/2022) Gerson -Lirola, même combat ?

Auteur d’une saison beaucoup plus mitigée que son compagnon brésilien, Pol Lirola pourrait bien lui aussi se retrouver sur la liste des départs. Une fin prématurée à l’OM que le journaliste de l’Équipe explique également par son prix de transfert :

« Gerson, Lirola, ils sont achetés chers, c’est un peu le même cas, c’est des joueurs qu’il faut revendre vite, soit tu les relances sportivement soit tu revends vite (…) T’en as d’autres qui sont achetés moins chers, Under, tu l’as acheté pas très cher, c’est 8, 9 millions tu sais que tu peux le garder, Dieng pareil, tu sais que t’es moins pressé » Mathieu Grégoire – Source : Football Club Marseille (18/04/2022)

