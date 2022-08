Mercato : Griezmann vers un départ (de dernière minute) de l’Atletico ?

Antoine Griezmann se retrouve au cœur d’un conflit opposant l’Atletico et le FC Barcelone. Espéré par les supporters de l’OM depuis la fin de la rumeur Ronaldo, l’international Français pourrait bien quitter son club dans les dernières heures du mercato.

Une nouvelle fois décisif contre Valence ce lundi, où il a inscrit le seul but du match (0-1), Antoine Griezmann revit depuis le début de la saison. Si le français est en grande forme, son entraîneur Diego Simeone le considère comme un Joker de luxe. Le natif de Mâcon a débuté toutes les rencontres de l’Atletico sur le banc de touche. Il serait au centre d’un conflit opposant les Colchoneros au FC Barcelone, club auquel il appartient officiellement jusqu’en 2024. Les deux équipes Espagnoles s’opposent sur l’option d’achat de 40M€ fixé dans le cadre de son prêt. L’Atletico Madrid ne serait pas disposé à payer une telle somme. Pour faire baisser la note, les Colchoneros seraient prêts à utiliser une méthode jugée malhonnête par le Barça. Pour que l’option d’achat du prêt de Griezmann soit effective, le Français doit jouer au moins 50% des matchs de son équipe. Pour qu’une rencontre soit comptabilisée, il doit être sur le terrain pendant au moins 45 minutes.

Antoine Griezmann a débuté remplaçant et entre en cours de jeu pour le 3e match de Liga de la saison. vs Getafe : 28 minutes jouées ⏱ vs Villarreal : 28 minutes jouées ⏱ vs Valence (ce soir) : jouera 24 minutes ⏱ 🤔 pic.twitter.com/Rt7z8Rzu1I — Actu Foot (@ActuFoot_) August 29, 2022

Griezmann dans une impasse, l’OM pas une option…

Depuis le début de saison, le français se cantonne à un rôle de supersub. Diego Simeone est accusé de suivre à la lettre les ordres de sa direction et de faire rentrer Griezmann une fois l’heure de jeu passer. Selon les informations de L’Équipe, Antoine Griezmann vivrait mal la situation et souhaiterait que les deux clubs s’entendent définitivement. Le quotidien explique que le natif de Maçon espère rester à Madrid mais qu’il pourrait se laisser tenter par un départ avant la fin du mercato si sa situation n’est pas réglée au plus vite.

Si plusieurs supporters marseillais se sont mis à rêver d’une arrivée de l’international Français, un départ paraît peu probable puisque l’Atletico a assuré compter sur lui et que le temps restant est trop juste pour trouver une porte de ortie a son attaquant. De plus, le salaire de l’international français ne correspond pas aux possibilités de l’OM !

