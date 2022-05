Mercato : Gros point d’interrogation sur l’avenir de Milik à l’OM !

Auteur d’une saison mitigée pour sa première année complète au club, Arkadiusz Milik est désormais en pleine réflexion concernant son avenir. Toujours sous contrat avec le club olympien, l’attaquant se poserait des questions sur son futur d’après les informations de l’Équipe surtout si Jorge Sampaoli poursuit l’aventure à l’OM. Néanmoins, pas si sûr que l’international polonais croule sous les propositions.

C’est désormais sûr , Marseille sera en LDC la saison prochaine après l’incroyable dénouement survenu à la dernière journée qui a rendu sa deuxième place aux Olympiens. Désormais, Pablo Longoria va devoir se bâtir une équipe capable de rivaliser dans cette compétition et contenter son entraineur, Jorge Sampaoli. En plus des arrivées, le dirigeant espagnol devra gérer les départs et trouver des portes de sorties aux joueurs insatisfaits de cette saison. Parmi eux, on pourrait bien retrouver Arek Milik qui après une saison qui a oscillé entre blessure, banc de touche et tensions avec son coach, se poserait des questions sur son avenir à l’Olympique de Marseille.

Milik veut disputer la C1 la saison prochaine !

D’après les informations de l’Équipe, l’ex napolitain serait en pleine réflexion sur son sort. Conscient que Sampaoli n’est pas un grand fan de son profil et qu’il a du mal à se fondre dans le collectif et la tactique instaurée par l’entraîneur argentin, Milik ne souhaite pas revivre une saison similaire à celle-ci. Une prolongation de Jorge Sampaoli pourrait donc l’inciter à aller voir ailleurs.

Néanmoins, toujours d’après l’Équipe, l’international polonais voudrait disputer la C1 la saison prochaine. Avec une saison où il n’a pas toujours été au top, Milik n’est pas sur qu’un autre club qui dispute la compétition aux grandes oreilles se manifeste pour lui, ce qui pourrait l’inciter à continuer l’aventure à Marseille.

Le chantier transferts de l’OM a commencé Boubacar Kamara qui part libre, William Saliba de retour de prêt à Arsenal, Steve Mandanda et Arkadiusz Milik qui s’interrogent. Les premiers mouvements ont commencé https://t.co/LLehjg2Tsl pic.twitter.com/o77WvFFi3o — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 22, 2022

Des blessures et des désaccords avec Sampaoli !

Joueur à la réputation fragile, Milik s’est de nouveau blessé, ratant le début de saison puis il retrouvant sa place de titulaire, il a eu du mal à se fondre dans le collectif et le système de Jorge Sampaoli. C’est là que les premières tensions sont nées entre l’ex napolitain et l’argentin. Placé sur le banc, devant se contenter de quelques minutes par match, Milik a envoyé des messages via des déclarations à son entraineur qui lui a répondu par presse interposée. Désormais, malgré une fin de saison où il joue plus, l’international polonais ne retrouve plus son efficacité et le dialogue semble toujours compliqué avec son coach. Pour Massilia 1978, toutes ces raisons pourraient pousser Milik à quitter la Canebière dès cet été.

« La vraie question aujourd’hui, c’est est ce que Milik peut rester sous Sampaoli ? Et ça j’y crois pas. Je pense que ce qui s’est passé en janvier et en février avec les déclarations de presse interposée qui ont fait mal au joueur, qui a réagit après sur canal+ etc … Plus des entrées à 4 ou 5 minutes de la fin, c’était le cas à Feyenoord et à Lyon, moi je pense que quand on est un joueur de haut niveau qui a 28 ans, je pense que ça laisse des traces donc Milik-Sampaoli j’y crois pas. » Massilia 1978 – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

