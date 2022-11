Mercato : « Il a besoin de se montrer, et de prouver qu’il est capable de s’imposer à l’OM »

Pourtant annoncé comme une recrue très prometteuse, Isaak Touré n’a pas eu la confiance du coach. Le natif de Gonesse n’a joué que cinq matchs pour un total de 63 minutes en cette première partie de saison. Aura-t-il sa chance lors la seconde partie de saison ?

Le jeune français de 19 ans était la première recrue de l’Olympique de Marseille cet été. Arrivé du Havre, Isaak Touré avait impressionné par sa carrure et son agilité, mais n’avait pas vraiment convaincu lors de ses courtes entrées en jeu.

Le joueur avait même été un acteur de la débâcle face à Strasbourg : il rentre pour remplacer Kolasinac à la 65ème minute et l’OM encaisse deux buts coup sur coup.

Même si le joueur pouvait prétendre à une place dans la rotation grâce aux contre-performances Balerdi et Gigot ainsi qu’à la blessure de Bailly en début de saison, mais son niveau de jeu est jugé trop faible.

Intervenant dans l’émission Débat Foot Marseille, Jean-Charles de Bono pense savoir comment relancer Isaak Touré.

« Je pense quand on est jeune comme ça à 18 ans et qu’on a pas prouvé grand-chose, qu’on le veuille ou non c’est un joueur qui jouait du côté du Havre qui a fait quelques rencontres et aujourd’hui le Havre si je me trompe pas ils sont premiers. C’est bien dommage, ça aurait été bien de le prêter au Havre, en plus il connaît le championnat de Ligue 2, la ville, dans un contexte où il serait bien. Saint-Etienne c’est galère, pour moi le mieux des trois c’est Metz. On sait qu’Angers est dernier, qu’ils viennent de licencier Batic leur entraîneur, donc il va rentrer encore dans un bourbier là et c’est pas bon pour lui. Il vaut mieux qu’il aille dans un club ambitieux, qui joue la montée en Ligue 1, ou qu’il connaît, dans les cinq premiers, ce qui lui permettrait d’avoir du temps de jeu. Il pourra aussi s’exposer et avoir des références, on peut le voir jouer pour après le récupérer » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

En effet, Longoria dispose de trois prétendants pour envoyer le joueur en prêt : Metz, Saint-Etienne et Angers sont des options à étudier pour Isaak Touré.

« Un jeune joueur a besoin de jouer. Il a besoin de se montrer, et de prouver qu’il est capable de s’imposer à l’OM. Là, il n’a plus que la Coupe de France, il y a six matchs à jouer et c’est terminé. Si après ce jeune joueur n’a pas pris d’expérience, n’a pas pu s’imposer, le public ne le connaît pas, il y a tant de choses qui rentrent en jeu. L’intérêt à son âge c’est d’être rassuré d’avoir un contrat à l’OM et d’aller faire des bonnes prestations dans un autre club, comme c’est le cas de Saliba ou de Guendouzi. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

