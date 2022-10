Mercato : Il raconte son choix d’avoir quitté l’OM pour le PSG !

Grand espoir du football, Peter Luccin avait rejoint l’OM le temps d’une saison avant d’être poussé vers le PSG. L’ancien milieu de terrain a raconté ce transfert au quotidien la Provence.

Tout le monde a senti une sorte de trahison et je le comprends mais… Luccin

« Marseille avait besoin d’argent et on nous a fait comprendre avec Stéphane Dalmat qu’on devait partir. Paris jouait la Ligue des champions et c’était un tremplin. Tout le monde a senti une sorte de trahison et je le comprends mais, ce que je voulais, c’était jouer au plus haut niveau. » Peter Luccin – source : La Provence (19/10/2022)

L’ancien Olympien est désormais entraîneur adjoint à Dallas, il devrait bientôt prendre les rênes d’une équipe#TeamOM https://t.co/gahArHfMKH — La Provence OM (@OMLaProvence) October 19, 2022

C’était mon rêve, j’ai grandi à Marseille, tous mes amis étaient ici — Luccin

« Je n’avais pas la pression parce que j’étais jeune. C’était mon rêve, j’ai grandi à Marseille, tous mes amis étaient ici. C’était un devoir de les rendre fiers, de donner le meilleur de moi-même et de représenter ma ville. (…) On avait perdu une personne vraiment importante qui était Laurent Blanc. C’était la force calme, il n’avait pas besoin de parler pour qu’on le comprenne, juste un regard. Tout le monde se reposait sur lui et ça a chamboulé le vestiaire. » Peter Luccin – source : La Provence (19/10/2022)