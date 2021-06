Mercato : Il refuse une offre portugaise pour l’OM ?

Pablo Longoria travaille afin de mettre à disposition une compétitive à Jorge Sampaoli. Alors que les premières pistes du mercato étaient souvent des profils jeunes, les derniers noms qui sortent dans la presse sont plus des joueurs d’expérience. C’est notamment le cas de Daniel Wass, qui aurait décliné une offre du Sporting pour l’OM.

Pour l’instant, Jordan Amavi est le seul latéral qui est officiellement Marseillais. Hiroki Sakai a quitté le club pour rejoindre le Japon, Yuto Nagatomo est arrivé en fin de contrat, Christopher Rocchia a rejoint Dijon et Pol Lirola n’appartient pas officiellement à l’OM puisqu’il est retourné à la Fiorentina depuis la fin de son prêt. Si l’arrivée de l’Espagnol devient de plus en plus possible depuis le départ de Gennaro Gattuso du banc du club florentin, il faudra recruter d’autres latéraux pour pouvoir faire tourner. Ainsi, Pablo Longoria aurait pisté le joueur polyvalent de Valence, Daniel Wass.

Wass aurait refusé le Sporting

Daniel Wass, latéral droit capable de jouer plusieurs postes, n’a plus qu’une seule année de contrat avec Valence. Si sa clause de libération est à hauteur de 80 millions d’euros, le club espagnol ne devrait pas vendre son joueur pour très cher. Estimé à 7 millions d’euros par le site transfermarkt, Valence était prêt à accepter une offre de 2M d’euros de la part du Sporting Portugal. C’est le joueur même qui aurait refusé l’offre du champion de Portugal lorsqu’il a su que Pablo Longoria s’intéressait à lui. En effet, l’ancien élément d’Evian Thonon Gaillard donne sa priorité à l’Olympique de Marseille,d’après les informations de La Provence.