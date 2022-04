Mercato : Initialement l’OM ne visait pas Mandanda !

Gardien emblématique et véritable icône du club, Steve Mandanda fait les beaux jours de l’Olympique de Marseille depuis près de 14 ans. Malgré une année compliquée avec l’arrivée de Pau Lopez, le portier tricolore continue de jouir d’une popularité sans faille dans la cité phocéenne. Interrogé par La Provence, José Anigo, un des principaux responsables de sa venue, revient sur son recrutement.

25 aout 2007, à Caen, un jeune joueur s’apprête à jouer son premier match sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Son nom ? Steve Mandanda. Débarqué du Havre pour être le gardien numéro 2 derrière Cédric Carasso, la blessure de ce dernier allait propulser le natif de Kinshasa dans une nouvelle dimension. Impressionnant pour son premier match, Mandanda va alors enchainer les matchs de grande classe, Carasso ne retrouvera jamais sa place de titulaire.

À lire également : OM : « Guendouzi ne pourra pas tenir dix ans comme ça »

Johnny Placide était la cible initiale !

Le reste appartient à l’histoire, le légende de « Il Fenomeno » sera écrite au fur et à mesure des années. L’arrivée de ce gardien à l’époque inconnu, en provenance du Havre est le fruit du travail de la doublette Pape Diouf/José Anigo ainsi que de la cellule de recrutement de l’époque. Dans un entretien publié ce mercredi dans La Provence, l’ancien directeur sportif et entraineur de l’OM, José Anigo, est revenu sur les dessous de ce transfert emblématique :

« Peu de gens le savent, mais quand, avec Pape Diouf, nous cherchions un gardien numéro deux derrière Cédric Carrasso, nous étions allés voir Johnny Placide, titulaire au Havre AC. Et la personne qui travaillait pour nous dans cette zone nous a dit que celui qui arrivait derrière était encore plus fort : Steve Mandanda. Nous l’avons vu à l’entraînement et il nous a tapé dans l’oeil. Steve était alors international Espoirs et il est devenu numéro 1 au Havre. » José Anigo– Source:La Provence (27/04/2022)

Une arrivée en numéro 2

Le parcours de Steve Mandanda à l’OM est d’autant plus remarquable qu’à l’origine, son recrutement a été effectué pour trouver un suppléant à Cédric Carasso, alors numéro 1 dans la cage olympienne. Mais les derniers matchs observés avant son recrutement, ses qualités et sa précocité ont vite propulsé le gardien Français comme le nouveau taulier marseillais comme l’explique José Anigo :

« Plusieurs membres différents de la cellule de recrutement sont allés le superviser lors de nombreux matches, mais notamment une rencontre à Grenoble, sous une pluie diluvienne, où il a été exceptionnel sous les yeux de Jean-Philippe Durand. Ensuite, je suis allé suivre un match de qualification pour l’Euro des espoirs en Israël, où les Bleuets ont été largement dominés. Il a été extrêmement bon, acculé sur son but. En rentrant, j’ai dit à Pape : on va prendre Mandanda, il est fait pour Marseille, il supporte la pression, la difficulté, il a un énorme potentiel et Pape m’a dit OK. Comme numéro deux. Steve le savait. Un développement était prévu pour lui. Mais la grave blessure de Cédric a précipité les choses dès le mois d’août. Il est monté dans le wagon et basta… » José Anigo – Source: La Provence (27/04/2022)

À lire également : Ex OM – Di Meco félicite les supporters du PSG