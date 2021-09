Après avoir enregistré l’arrivée de Cheikh Bamba Dieng il y a bientôt un an, l’Olympique de Marseille serait tout proche de s’attacher les services de Mikayil Ngor Faye, défenseur central des Diambars.

Une nouvelle pépite des Diambars à l’OM ? Cheikh Bamba Dieng a brillé samedi dernier en inscrivant un doublé à l’occasion de sa première titularisation de la saison face à l’AS Monaco. Deux buts qui sont intervenus après deux frappes sur les montants monégasques mais surtout deux buts qui ont permis à l’Olympique de Marseille d’empocher trois points très importants en ce début de saison. Apprécié par Jorge Sampaoli, il a été lancé la saison dernière par Nasser Larguet et poursuit sa progression aux côtés d’Arkadiusz Milik, qu’il va épauler cette saison.

Comme le révélait le dirigeant de l’Institut Diambars Bocar Seck, il pourrait prochainement être rejoint par l’un de ses anciens coéquipiers du centre de formation sénégalais. En effet, dans le cadre du partenariat avec l’Institut Diambars, l’Olympique de Marseille a la priorité sur deux joueurs Sénégalais chaque saison. Cette fois, les dirigeants marseillais semblent avoir jeté leur dévolu sur le défenseur central, Mikayil Ngor Faye. Toutefois, son arrivée est soumise à une condition.

Mikayil Ngor Faye à l’OM dès ses 18 ans ?

C’est Bocar Seck qui avait annoncé la nouvelle il y a quelques jours. Âgé de 17 ans, ce défenseur central gaucher rejoindrait donc l’Olympique de Marseille pour s’aguerrir dans un premier temps avec la réserve comme l’avait fait Cheikh Bamba Dieng. Également capable d’évoluer en tant que latéral gauche, il pourrait devenir dans un avenir plus ou moins proche, la doublure parfaite de Luan Peres, également gaucher.

Toutefois, le dirigeant de l’Institut Diambars a apporté quelques détails supplémentaires sur l’arrivée de Mikayil Ngor Faye en cité phocéenne. Selon lui, le défenseur central est encore trop jeune et ne rejoindra pas l’Olympique de Marseille avant ses 18 ans qu’il aura en juillet prochain. Considéré comme un joueur à fort potentiel, Mikayil Ngor Faye a disputé la CAN et le Mondial U17 avec le Sénégal en 2019. Il n’y a désormais plus qu’à attendre avant de le voir venir rejoindre Marseille.

L’objectif c’est toujours de bien positionner Diambars comme un centre de formation important au Sénégal – Pablo Longoria

Le mois dernier, une délégation marseillaise s’était rendue au Sénégal afin d’évoquer et de consolider le partenariat mis en place avec l’Institut Diambars. Au sein d’une interview pour ITV Sénégal, le président olympien, Pablo Longoria s’était montré convaincu sur le potentiel de ce partenariat avec le centre de formation sénégalais.

« Une collaboration c’est toujours de chercher à donner à l’autre quelque chose qu’il n’a pas. Diambars à nous et nous à Diambars. L’objectif c’est toujours de bien positionner Diambars comme un centre de formation important ici, au Sénégal. De faire tout le possible pour arriver à l’excellence, pour avoir un type de rapport qui permet d’avoir de la crédibilité de toutes les choses qu’on peut faire en commun ici. Avoir de la crédibilité, c’est la chose le plus difficile dans le football. Pour moi c’est une question de chercher à aider à positionner les Diambars pour chercher de développer tout le potentiel qu’on a en commun. » Pablo Longoria – Source : Entretien ITV Sénégal (05/08/2021)