Mercato : Cet attaquant de L1 que la légende Skoblar aimerait voir à l’OM !

Josip Skoblar est une référence en terme de buteur, une légende de l’Olympique de Marseille. A l’occasion de ses 80 ans (ce 12 mars), il s’est confié à la Provence et a donné son sentiments sur les attaquants de l’OM…

On ne l’apprendra par à Josip Skoblar, le but c’était son domaine. Ce dernier a marqué 175 buts entre 1966-1967 et de 1969 à 1974 sous le maillot olympien. Dans un entretien accordé au journal local, il a expliqué les échecs successifs des derniers attaquant et a aussi glissé le nom de ce buteur de Ligue 1 qui aurait fait du bien à l’OM…

🔵 C’est chez lui, en Croatie, que le plus grand joueur de l’histoire de l’@OM_Officiel a fêté son anniversaire, se protégeant du Covid, en famille, assez loin du foot actif #Skoblar #TeamOM #OM https://t.co/2f8vxeLS2d — La Provence OM (@OMLaProvence) March 12, 2021

Mitroglou, Germain, Benedetto ont tous connu le même problème : si tu n’as de centre, tu ne marques pas — Skoblar

« Ils l’ont pour quoi faire ? Il y a eu Mitroglou, Germain, Benedetto et ils ont tous connu le même problème : si tu n’as de centre, tu ne marques pas. Or, avec Thauvin à droite, qui revient sur son pied gauche et Payet à gauche qui revient sur son pied droit, tu n’en as pas beaucoup. Je regrette que Ben Yedder soit allé à Monaco, car lui, il est capable de marquer tout seul sans avoir de bons ballons. Mais, Milik est un bon joueur, ça a été dur pour lui à Naples, on va voir ce qu’il peut faire. Il a besoin de centres, j’espère qu’il va marquer ». Josip Skoblar – Source: la Provence (12/03/2021)