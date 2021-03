Mercato OM : Germain a déjà un point de chute en Ligue 1 ?

Le mercato estival de l’OM va être très actif. Entre les joueurs en fin de contrat, les prêts et les possibles transferts, Pablo Longoria va être obligé de beaucoup recruter. Certains éléments ont déjà des touches, c’est le cas de Valère Germain.

Comme Amavi, Thauvin ou encore Khaoui, Valère Germain sera libre en juin prochain. L’attaquant a souvent refusé des offres en Ligue 1 afin de conserver son énorme salaire marseillais. Il sera contraint de faire des efforts cet été, il aurait déjà au moins un candidat à son recrutement en France.

Nantes vise toujours Germain, mais…

Le FC Nantes se spécialise dans le recrutement de joueurs sans indemnités de transfert. Cela a été le cas pour Castelletto, Chirivella, Corchia ou encore Jean-Kévin Augustin. Si le club de Kita réussit à se maintenir en Ligue 1, il pourrait retenter sa chance avec Germain. Selon But Football, le FC Nantes est toujours intéressé par Valère Germain. L’attaquant de 30 ans sera libre et pourra donc s’engager dans le club de son choix. Vu les difficultés rencontrées par le club nantais, Germain pourrait attendre de disposer d’offres de clubs plus stables, surtout après 4 saisons à Marseille. Son profil pourrait attirer d’autres clubs de l’élite…