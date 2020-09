PSG vs OM : Déjà 3 absents importants (et pas des moindres) côté parisien !

Après sa victoire 2-3 à Brest, l’OM jouera son second match de Ligue 1 au Parc face à un PSG qui n’a pas encore débuté son championnat. De retour de Ligue des Champions mais aussi de vacances à Ibiza, plusieurs joueurs parisiens seront absents pour cause de Covid…

Le PSG a expliqué que trois de ses joueurs avaient été « confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié ». L’Équipe avait donné les noms d’Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar. Un second test a été passé ce mercredi et il s’est avéré positif. Les trois joueurs ne pourront donc pas participer au match du dimanche 13 septembre face à l’OM. Cependant si un 4e cas est révélé dans l’effectif du PSG, le match pourrait être reporté. Dans le même temps, la LFP aimerait faire évoluer le protocole sanitaire pour éviter ces reports…

En effet Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP, l’a expliqué à l’Equipe

Nous voulons que les clubs établissent des listes de 30 joueurs et que, tant qu’il y a 20 membres de l’effectif qui sont négatifs, le match soit maintenu — Quillot