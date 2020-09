OM : Qui sera le vrai leader d’attaque ? Payet vs Thauvin…

Extrait notre émission le « SAV Live ». Absent quasiment toute la saison dernière, Florian Thauvin est de retour en forme. Va-t-il prendre le leadership de l’attaque de l’OM ? Nicolas Filhol répond à cette question !

Après une longue absence la saison passée, Florian Thauvin a effectué un retour remarqué cette saison face à Brest (2-3). Sa performance en l’absence de Dimitri Payet a incité un auditeur a demandé à Nicolas Filhol si Thauvin pouvait devenir le leader de l’attaque olympienne au détriment du Réunionnais. Mais notre journaliste pense qu’ils vont se partager les rôles.

LES 2 PEUVENT SE PARTAGER LES RÔLES

Pour moi, ça sera Payet ET Thauvin. Les 2 peuvent se partager les rôles. On sait que par le passé, ça n’a pas toujours été la folie entre eux. Mais ils ont trouvé un bon équilibre. Et surtout, c’est pas le même style de joueur. Thauvin c’est plus un mec qui va provoquer, Payet va faire plus de passes.

La où ça va être intéressant, c’est sur les coups de pied arrêtés. Est ce qu’ils vont se partager le terrain en 2 ? Car quand on voit les coups francs de Thauvin face à Brest on se dit que c’est quand même pas mal. Là où Payet avait plus de mal ces derniers temps (…) Après au niveau du jeu, c’est pas mal d’avoir des joueurs de ce calibre. C’est le gros plus cette saison. La grosse plus-value pour l’instant c’est Thauvin. On attend Thauvin et Payet.

Nicolas Filhol. Source : SAV LIVE – 02/09/2020

