Mercato : L’AS Monaco se positionne sur un cible de Longoria, avantage à l’OM?

D’après les informations du Daily Mail, l’Olympique de Marseille ne serait pas le seul club à se positionner pour récupérer Eric Bailly.

Pour remplacer Duje Caleta-Car et renforcer la défense de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait coché le nom d’Eric Bailly. L’international ivoirien ne serait pas insensible à l’intérêt du club français d’après plusieurs médias. En Angleterre, on évoque également un intérêt de l’AS Monaco.

En effet, le Daily Mail explique ce vendredi que le défenseur de Manchester United fait l’objet d’offres de la part des deux clubs de Ligue 1. Seule différence entre les deux écuries françaises : l’Olympique de Marseille serait prêt à faire une offre pour un transfert sec alors que l’AS Monaco n’envisage qu’un prêt.

L’Equipe expliquait ce jeudi que l’OM avait refusé les avances de l’entourage de Dan Axel Zagadou. Le quotidien sportif affirmait que la direction marseillaise semble se concentrer sur le dossier menant à Eric Bailly. A ce poste, l’Olympique de Marseille s’est déjà bien renforcé avec les arrivées de Mbemba, Gigot et Isaak Touré.

