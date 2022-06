Mercato : Le Genoa en Série B… des affaires à saisir par l’OM ?

Après 15 saisons passées en Série A, le club italien du Genoa va faire son retour en deuxième division. Une terrible désillusion pour tous les supporters du Genoa mais qui pourrait profiter aux autres. Détenteurs de certains éléments très talentueux, le Genoa pourrait subir une saignée de ses meilleurs joueurs. À FCM, on fait un petit tour d’horizon des joueurs susceptibles de constituer des bons coups pour l’OM.

Après avoir été en Série A, les quinze dernières années, le Genoa est officiellement relégué avec 3 points de retard sur le 17ème du championnat, la Salernitana. Un coup dur pour les hommes d’Alexander Blessin qui vont devoir se battre la saison prochaine pour revenir en Série A. Malgré cette saison catastrophique, certains joueurs se sont distingués dans la marasme et pourraient être tentés d’aller voir ailleurs, surtout si les propositions affluent.

À lire aussi: OM: Rendez-vous important aujourd’hui !

Cambiaso, Amiri, Vanheusden… bonne idée ?

Au Genoa cette saison, les motifs de satisfactions ont été très minces. Malgré une saison peu prolifique en points et un collectif pas toujours efficace, certains éléments ont su se distinguer. Parmi eux, on retrouve par exemple, Andrea Cambiaso. Âgé de 22 ans, il s’agit d’un jeune latéral gauche, qui a su montrer ses qualités. Auteur d’un but et 4 passes décisives, le jeune italien, sous contrat jusqu’en juin 2023 ne serait sans doute pas contre de continuer sa progression dans une équipe qui joue en première division et pourquoi pas l’OM ?

Situation différente pour Nadiem Amiri. Le milieu offensif sort d’une saison compliquée. Prêté par le Bayer Leverkusen, l’international allemand a prouvé qu’il était un joueur intéressant mais peine à confirmer. Âgé de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024, il ne sera sans doute pas conservé par son club et souhaiterait un nouveau challenge pour relancer sa carrière et pourquoi participer à la prochaine Coupe du Monde avec la sélection allemande. Estimé en 2021 à 22 millions d’euros, ce serait une bonne recrue pour l’OM si Amine Harit venait à quitter le club. Reste à savoir si le club olympien va se renseigner sur ce joueur.

A LIRE AUSSI : Mercato : Longoria a fixé le prix de départ de Caleta-Car? Un club espagnol sur le coup !

Enfin, un autre joueur du Genoa pourrait être intéressant. Zinho Vanheusden, défenseur central du club italien. Prêté par l’Inter Milan, le jeune belge possède une très belle cote sur le marché. Diminué par des problèmes musculaires tout au long de la saison, Vanheusden n’a pas pu aider comme il le voulait le Genoa à rester en Série A. Âgé de 23 ans, celui qui va retourner à Milan à la fin de la saison aura envie d’avoir du temps de jeu, ce qui semble peu envisageable du côté de la Lombardie. Estimé à 10 millions d’euros, Vanheusden verrait d’un bon œil un départ qui plus est dans une équipe qui joue la Ligue des Champions. Sous contrat jusqu’en 2026, l’international belge a pour objectif la Coupe du Monde et souhaiterait se relancer. Dans un véritable chantier avec les possibles départs de Saliba et Caleta-Car, Pablo Longoria aura besoin de renforts dans ce secteur…

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La Juventus ne lâche pas Milik !