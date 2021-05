Mercato : Le LOSC vient concurrencer l’OM dans un dossier italien ?

Pablo Longoria va être très occupé dans les prochaines semaines. Le président doit reconstruire un effectif car de nombreux joueurs vont quitter l’OM cet été. En plus des joueurs de champs, l’ancien DS du FC Valence doit trouver un numéro 1 bis au poste de gardien…

Steve Mandanda ne représente plus vraiment l’avenir de l’Olympique de Marseille. A 36 ans, il est temps pour lui de passer doucement le flambeau à un portier capable d’aider l’équipe pendant encore plusieurs années. Pablo Longoria le sait bien et, selon L’Equipe, aurait prévenu le capitaine marseillais d’une arrivée d’un gardien considéré comme numéro 1 bis pour le concurrencer et que la passation se déroule en douceur. Le profil recherché est un gardien plus jeune et qui peut entrer dans le jeu proposé par Jorge Sampaoli.

Déjà 4 noms pour le poste gardien ?

Plusieurs noms sont déjà sortis. En premier, le média allemand Sport1 a expliqué que l’Olympique de Marseille serait aussi actif dans le dossier de la doublure de Manuel Neuer. Alexander Nübel n’a que 24 ans et aimerait retrouvé du temps de jeu. Son agent lui chercherait une porte de sortie. Cependant Monaco semble en avance dans ce dossier, Nübel pourrait aussi rester en Bundesliga. Seconde rumeur, selon Sporx, l’OM serait en concurrence avec Lyon dans le dossier Ersin Destanoğlu. Le jeune gardien de Besiktas est suivi par Lyon mais selon le média turc l’OM aurait déjà noué des contacts avec la direction de Besiktas afin d’évoquer un transfert lors du prochain mercato estival. Troisième noms évoqué de Joaquin Blazquez. Selon les informations du compte twitter Treize 013, l’Olympique de Marseille se serait positionné sur le dossier du gardien argentin qui avait été prêté du côté du FC Valence du temps où Pablo Longoria était au club, lors de la saison 2018-2019. Enfin, selon Calcio Mercato il y a 3 semaines, Pablo Longoria aurait aussi coché le nom d’Alessio Cragno, gardien de but de Cagliari. L’Italien de 26 ans a une belle côte en Europe et notamment en Serie A où Naples et l’AS Roma s’intéressent à lui. Une somme de 15 à 20 millions d’euros est évoquée.

Lille veut Alessio Cragno ?

Selon TMW, le LOSC est aussi actif sur ce dossier et pourrait même faire une offre afin d’assurer la succession de Mike Maignan annoncé proche du Milan AC. A ce montant là, on imagine mal l’OM pouvoir rivaliser alors que Lille va bien vendre son portier international…

Mon système nécessite que le gardien soit un joueur supplémentaire sur le terrain — Sampaoli

« Mon système nécessite que le gardien soit un joueur supplémentaire sur le terrain. Car dans le football moderne, les gardiens sont des joueurs libres, sans pression de l’adversaire. Il faut aussi qu’il communique bien avec sa défense. Mais, évidemment, la priorité est sa capacité à intervenir efficacement en tant que gardien de but. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)